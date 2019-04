Čarodějný slet aneb Pohádka pro děti od pěti do sto pěti let. To je již pátý autorský muzikál Ládi Horníka, který bude ve středu 15. května k vidění v Divadle Pod čarou. Veselá pohádka pro děti i dospělé v podání členů muzikálového souboru při ZŠ Jana Husa je plná osobitého humoru a vtipu, nápadité choreografie a krásných písní. Předprodej bude od 2. 5. ve všední dny od 8 do 12 hodin u paní vrátné u hlavního vchodu ZŠ Jana Husa. Vstupné je 70 korun.