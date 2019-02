Kulturní dům Písek

Hudební seskupení BSP (Baláž / Střihavka / Pavlíček) slaví v letošním roce 25 let od vydání své první desky („Ota Balage for Kamil Střihavka by assistance Michal Pavlíček“ - 1993). Koncert skupiny BSP v Písku se uskuteční 29. listopadu od 20 hodin v kulturním domě. Vstupné je 390 Kč v předprodeji, na místě 450 Kč.