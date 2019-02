Na 10. ročník festivalu BERNFEST pod širým nebem zvou pořadatelé akce HENDRIX production a SLAMÁK. Série koncertů se uskuteční od 3. do 4. srpna u bernartické sokolovny a návštěvníci od pátečních 18 hodin uslyší kapely jako The BladderStones, Timudej, Zputnik, Dusot Dusících se Králíků či Romana Dragouna a His Angels. K festivalu je připraven také bohatý doprovodný program.