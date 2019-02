Bartolomějské posvícení v Milevsku

Od čtvrtka 23. do neděle 26. srpna bude v Milevsku bohatý program tradičního Bartolomějského posvícení. Slavnosti nabídnou koncerty různých žánrů, taneční a divadelní vystoupení, výstavy a mnoho dalšího pro všechny věkové kategorie. Těšit se můžete například na vystoupení havířovské kapely Nebe, na zpěváka Pavla Vítka

s kapelou Top band, na rock 'n' rollovou Lokomotivu s Petrem Vondráčkem nebo na libereckou hudební skupinu ATMO. Tato akce se koná při příležitosti oslav svátku svatého Bartoloměje (24. srpna), kterému je zasvěcen kostel na náměstí Edvarda Beneše.

Kostel sv. Bartoloměje je

vedle kláštera druhým symbolem města a tradiční součástí slavnosti je i mše svatá za město Milevsko. Převážná část programu se tradičně odehrává v klášterním parku Bažantnice.



Program:

ČTVRTEK 23.8.2018

KLÁŠTERNÍ BAZILIKA

Vstup: 80 Kč

18:00 POCTA ČESKÉ HUDBĚ – Zahajovací koncert – Černohorský – Pavlica – Dvořák – Smetana

PÁTEK 24.8.2018

PARK BAŽANTNICE

Vstup: PÁTEK – NEDĚLE 60 Kč

17:00 ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI – 17:00-17:30 Ukázky vystoupení – Sokol Milevsko, 2N Aerobic club, NRG Crew; EFK DANCE FAMILY; 17:45-18:15 Klaun Hugo; 17:00-19:30 Knihohrátky s knihovnou, Rozárka v ZOO, program DDM Milevsko, malování na obličej

17:30 – 17:45 „VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE „“MALOVANÝ VENKOV“" – Svazek obcí Milevska“

18:30 OBĚŽNÁ DRÁHA – koncert finalistů pěvecké soutěže

20:00 NEBE – havířovská pop rocková kapela

21:30 FALCONE – kytarista, ukulelista a písničkář s kapelou

23:00 PORTLESS feat. Henry D – rockoví Portless přišli na svět v roce 2012 po rozpadu tehdejší sestavy skupiny Support Lesbiens

SOBOTA 25.8.2018

PARK BAŽANTNICE

Vstup: SOBOTA + NEDĚLE 50 Kč

od 13:00 POSVÍCENSKÝ FLORBAL OPEN – první milevský florbalový turnaj pod širým nebem

14:00 – 20:00 PŘELEZ, PŘESKOČ, RECYKLUJ – zábavné hry, kvízy i sposta užitečných informací pro celou rodinu

13:30 FUSKY DUS – začínající rocková kapela z Milevska

14:30 RIGHTNOW – pop-rocková kapela ze Strakonic, existující od roku 2014

15:30 PTAKUSTIK – úderné věci, které tepou! Ptakopysk i Psychopták, i takových zkomolenin se dočkal projekt Tomáše Ptáčka

17:00 SCHODIŠTĚ – rocková kapela, kterou nestačí slyšet, musíte ji i vidět

18:30 LOKOMOTIVA S PETREM VONDRÁČKEM – rock´n´rollová skupina se známým moderátorem a bavičem

20:00 PAVEL VÍTEK A TOP BAND – zpěvák populární hudby a muzikálový herec s kapelou TOP BAND na jednom podiu

21:30 FANTOM – rocková kapela z Milevska, která letos slaví 45 let na hudební scéně

23:00 „ATMO – 11 singlů, 60 milionů zhlédnutí na YouTube a 115 tisíc

odběratelů“

NEDĚLE 26.8.2018

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE NA NÁM. E. BENEŠE

10:30 SLAVNÁ MŠE SVATÁ ZA MĚSTO MILEVSKO

PARK BAŽANTNICE – MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI

Vstup: POUZE NEDĚLE 40 Kč

10:00 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ CELÉ DOPOLEDNE – HASTRMANI legendární country kapela existuje od roku 1988

10:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MYSLIVECKÝCH SLAVNOSTÍ

10:40 VYSTOUPENÍ TRUBAČŮ OKRESNÍHO MYSLIVECKÉHO SPOLKU PÍSEK A LESNICKÉ ŠKOLY

11:15 UKÁZKY VÁBENÍ ZVĚŘE, SOUTĚŽ PRO VEŘEJNOST (10:00-12:00 UKÁZKY SOKOLNICTVÍ)

11:40 PŘEHLÍDKA LOVECKÝCH PSŮ S VÝKLADEM, UKÁZKY VÝCVIKU PSŮ

13:00 VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ DĚTÍ

PARK BAŽANTNICE

Vstup: POUZE NEDĚLE 40 Kč

do 13:30 HASTRMANI – legendární country kapela existuje od roku 1988, začínala hrát u řeky Otavy

14:00 KAMEŇÁCI – jihočeská kapela z Kamenného Újezdu

15:20 SOUTĚŽ O POSVÍCENSKÝ KOLÁČ – SPONZOR JEDNOTA SD MILEVSKO

15:30 KOVAČKA – tradiční milevská dechová kapela

17:00 ŠOHAJKA – podlužácká kapela z Dolních Bojanovic u Hodonína, známá z TV Šlágr

MILEVSKÝ KLÁŠTER – PRVNÍ NÁDVOŘÍ U STARÉ KAŠNY (V PŘÍPADĚ VYTRVALÉHO DEŠTĚ DK)

Vstup: 350 Kč

19:30 ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA – český zpěvák, banjista, skladatel a překladatel s kapelou

D O P R O V O D N É A K C E

KAMENÁČ MUSIC ART PUB PAPRIKACZE – RED HOT CHILI PEPPERS REVIVAL – sobota 25. 8. od 20:30 hodin

Havlíčkova 279, Milevsko TOP český revival kalifornských Red Hot Chili Peppers

FOTBALOVÝ STADION SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU – „O putovní pohár starosty města Milevska“ – sobota 25. 8. od 13 hodin

STŘELNICE MILEVSKO DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S MOŽNOSTÍ SI ZASŘÍLET – neděle 26. 8. od 9 do 13 hodin

Týnická 1524, Milevsko

GALERIE M JOSEF/FESOJ – výstava obrazů Petry Schwarzeové roz. Hašlerové a Martina Jelínka

nám. E. Beneše 1, Milevsko tel. 382 522 082, otevřeno: út+čt: 9-11:30 a 12:30–17; st+pá: 9-11:30 a 12:30-16; so: 9-12 hodin

MILEVSKÉ MUZEUM 1918 – KONEC A ZAČÁTEK – výstava ke 100. výročí vzniku samostatného Československa

Klášterní 557, Milevsko tel. 382 521 093, otevřeno: út-ne: 9-12 a 13-17 hodin

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ OKRESNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT – 16. ročník soutěže chovných samců králíků a bohatý doprovodný program

výstavní areál Milevsko výstavní areál ČSCH Milevsko, 25. 8. 8-18 hod., 26. 8. 8-16 hodin

MILEVSKÝ KLÁŠTER PAVEL KOTALÍK – VÝSTAVA OBRAZŮ

barokní prelatura U Bažantnice 556, tel. 382 521 458, otevřeno: po-ne: 10-17 hodin

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ČLENŮ SENIOR KLUBU ZVVZ (otevřeno: po, st, pá: 8-17 hodin)

nám. E. Beneše 1, Milevsko 10. POSVÍCENSKÝ TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH – středa 22. 8. 9-11 hodin

ZVVZ GROUP DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ U PŘÍLEŽITOSTI 70 LET ZVVZ (1948-2018) – sobota 25. 8. od 8 do 14 hodin