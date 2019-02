O třech přadlenách, Otesánek, Obušku, hýbej se! - Tři pohádky, jak je vypráví starý orchestrion. V inscenaci A do třetice všeho… se dozvíte, že bez práce nejsou svatební koláče, že kdo přespříliš rozmazluje svoje děti, ten riskuje, že jimi bude sněden, a že krást se opravdu, ale opravdu nevyplácí. Představení pro děti od 3 do 10 let zahraje Divadlo Drak Hradec Králové v Divadle Fráni Šrámka v Písku.