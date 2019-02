Milevsko, Galerie M

kdy: 18. 1. od 17 do 18 hodin, od 21. 1. do 22. 2. je otevřeno od úterý do pátku od 9 hodin, v úterý a čtvrtek do 17 hodin, ve středu a v pátek do 16 hodin



Jubilejní již 30. ročník výstavy Výtvarníci Milevska a okolí bude slavnostně zahájen v pátek 18. ledna v 17 hodin v milevské Galerii M. Svou tvorbu zde představí téměř čtyřicet autorů, z nichž někteří vystavují každoročně již po mnoho let, např. Věra Pichová, Jana Marešová, Karel Nožička, Jan Hlavín a doplňují je Simona Churanová, Václava Pouzarová, Jan Vančura a Dorota Zlatohlávková, kteří zde mají letošní rok premiéru.



Ke zhlédnutí bude malba, kresba a keramika, dřevěné sochy, kreslený humor, textilní a drátěné artefakty, malovaný porcelán, šperky a také asambláž, enkaustika a fotografie.



Výstava potrvá do 22. února