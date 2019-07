2. ročník cyklistického výletu z kestřanských tvrzí

V sobotu 27. července se pořádá obec Kestřany 2. ročník cyklistického výletu Chcete-li kestřanské tvrze viděti, na kole musíte přijeti. Start i cíl je v Kestřanech v areálu horní tvrze. Prezence je od 8 do 10 hodin a start od 8.15 do 10 hodin. Trasy jsou růžová dětslká 12 km, modrá pro seniory - 24 km, zelená dlouhá - 40 km. Na programu bude škola rýžování zlata, prohlídka horní tvrze, po trase hledání písmen tvořících v cíli tajenku. Účastníci budou mít slevu na vstupném na akcI Rýžování zlata v Kestřanech, která tu bude od 13 do 24 hodin. V horní tvrzi bude možnost úschovy kol a občerstvení ve středověkém stalu. Akce se konaá za finanční podpory nadace Jihočeské cyklostezky.