Na Kleť, nejvyšší horu Blanského lesa, která je součástí Šumavského podhůří, můžete vyrazit z po červené z Chvalšin či z druhé strany ze Zlaté Koruny, po žluté z Plešovic či z druhé strany z Křemže nebo po zelené z Krásetína nebo dál z Holubova. Kleť ve výšce 1087 m. n. m. se nachází 6 km severozápadně od Českého Krumlova a leží 18 km na jihozápad od Českých Budějovic. Na Kleti turisté navštěvují nejstarší kamennou rozhledu, Josefovu věž. Zajímavostí je i roubená Tereziina chata, kde se nyní nachází restaurace, chráněná jako kulturní památka. Obojí je nyní zavřené, ale na výlet můžete stále. Kdo se raději sveze, i v době koronakrize vyjede nahoru lanovkou z Krásetína. Ta jezdí v sobotu, v neděli nebo o svátcích od 9 do 16 h v každou celou hodinu.

Streamovaný kurz jógy

V neděli 17. ledna začíná streamovaný kurz Prana vashya jógy od A do Z, díky němuž se naučíte základy jógového cvičení, základní pozice i to, jak se vyhnout častým chybám. Kurz absolvujete z pohodlí domova. Lektor Petr Smil studoval jógovou praxi tři roky v Indii, od roku 2009 jógu vyučuje a je služebně nejstarší učitel jógy mimo Indii. Prana vashya jóga je dobrá k ozdravení těla, získání kondice, průpravě k meditačním a dechovým technikám, rozvoji vnímání a vědomí j. Čeká vás 10 lekcí na 90 min. Začíná se v neděli v 17.30 h. Kurzovné stojí 1990 Kč, objednávka je možná na telefonu 733 582 848.

Z Lišova na Hlubokou

Na dvacetikilometrový výlet po Českobudějovicku se můžete vydat po modré turistické značce z Lišova do Hluboké nad Vltavou. Z Lišova půjdete přes vrch Čankov, dále přes Jelmo do Borku. Tam vás čeká přírodní památka Orty, bývalé kaolinové doly. V Hosíně pak uvidíte kostel sv. Petra a Pavla, je odtud vidět do celého okolí. Odsud pokračujte do Hluboké nad Vltavou.

Vycházka kolem pískoven

Vydejte se po naučné stezce Veselské pískovny v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a Biosférické rezervaci Třeboňsko. Veselské pískovny, pět štěrkových jezer, která vznikla těžbou mezi lety 1952 až 1986, sahají na 240 ha mezi městem Veselí nad Lužnicí, obcemi Horusice a Vlkov. Sedmikilometrová naučná stezka o 14 zastaveních na březích dvou jezer vás seznámí s historií krajiny, okolních obcí i přírodou. Vychází se z Veselí nad Lužnicí směr Vlkov.