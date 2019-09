KDY: Stále

KDE: Vltavská cyklostezka Písek

ZA KOLIK: Zdarma

Jednou z celorepublikově nejznámějších cyklostezek současnosti je Vltavská cyklistická cesta. Se stoupání v celkové výši 3 608,5 metrů na délce 295 kilometrů jen v Jihočeském kraji je určená spíše zkušenější cyklistům, okolím Písecka však vede mírnějším terénem. Ve všech úsecích by však měla být sjízdná trekovým kolem. Začíná na Kvildě a přes Pramen Šumavy vede do Borové Lady, k Lipnu, Rožmberku nad Vltavou, do Českého Krumlova a Českých Budějovic. Odtud míří přes Hlubokou nad Vltavou do Týna nad Vltavou a konečně i do Albrechtic nad Vltavou a okolím Písku až do Zvíkovského Podhradí. V píseckém okrese bude zajímavou zastávkou albrechtický hřbitov, jehož zeď tvoří členité arkády s freskovýi obrazy a verši. Pokochat se budete moci i Píseckými horami a severem regionu s hradem Zvíkov a vodní nádrží Orlík.