KDY: od 8.30 hodin do 16 hodin

KDE: Návštěvnické centrum Srní

ZA KOLIK: Zdarma

Autem lze dojet na parkoviště přímo k Návštěvnickému centru Srní. Parkovné se platí v automatu dle aktuálního tarifu. V budově NC Srní je expozice věnovaná šelmám.

Od návštěvnického centra se vydáme po Vlčí naučné stezce, která vede do výběhu s vlky o rozloze asi 3 ha. Prostředkem výběhu prochází 300 metrů dlouhá lávka umístěná ve výšce 3 – 4 metry nad zemí s pozorovacími přístřešky. Dozvíme se zde zajímavosti o komunikaci mezi vlky, jak se dá rozlišit agresivní či podřízený vlk.

Po lávce se vrátíme zpět a mimo výběh pokračujeme v okružní naučné stezce seznamující se stopami šelem, které žijí na Šumavě a některými zdejšími rostlinami a stromy. Vlčí stezka je dlouhá 2 km. K tomu, abychom mohli nějaké vlky spatřit a pozorovat, je mnohdy zapotřebí štěstí a trpělivost. NC Srní má otevřeno po celý rok kromě dubna. Před budovou NC Srní se nachází dětské hřiště.

