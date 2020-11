Přinášíme pravidelné tipy na to, jak strávit víkend na jihu Čech.

Naučná stezka kolem Boubínského jezírka. | Foto: Foto: Ladislav Beran

Živě sledujete program ze studia, filmy si pusťte online

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Juniorfest můžete letos kvůli koronavirovým opatřením „navštívit“, ačkoliv nejste z Plzeňského kraje, a dokonce z pohodlí domova. Sledovat doprovodný program jako například workshopy, rozhovory s osobnostmi, soutěže a další materiály můžete nyní naživo tzv. „life“. První část festivalu začíná totiž dnes ve 14 h a končí ve čtvrtek 12. listopadu, kdy si lze pouštět živý program ze studií denně od 14 do 18 h. Druhá část ve dnech to od 13. do 22. listopadu nabízí online filmy.