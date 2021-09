V sále kulturního Domu ve Veselí nad Lužnicí se koná v sobotu 11. září podzimní dětská burza. Prodávat můžete oblečení, ze kterého děti vyrostly, hračky, sportovní potřeby, knížky, kola, kočárky aj. Kdo potřebuje, může takové zboží nakupovat od 9 do 12 h.

V Prachaticích v Zahradní ulici se v pátek 10. září koná u příležitosti Dne první pomoci Den branné přípravy. Od 9 do 12 h uvidíte ukázky poskytování první pomoci, představení činnosti jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému, předvedení záchranné techniky, dozvíte se o drogové prevenci a uvidíte měření tlaku. Dozvíte se o možnostech pomoci při mimořádných událostech.

Na Masarykově náměstí v Třeboni se koná v sobotu 11. září Vinobraní. Na prvním ročníku se představí dvanáct vinařů z Čech a Moravy, ochutnáte občerstvení a přitom si poslechnete hudební doprovodný program. Akce se koná od 10 do 20 h, její součástí je i řemeslný trh.

Jindřichohradecký Aeroklub pořádá v sobotu 11. září tzv. Létaní pro Hradec. Užijete si letecký den s možností pilotních výcviků, možným letem s větroněm na navijáku, vyhlídkovými lety. Pro děti bude připravena Drakiáda a v rámci ní soutěž o nejhezčího draka. Vítěze potěší let větroněm. V 19 h přijďte na Hangár party s kapelou Scarlet. Vstup na leteckou akci je zdarma, na party v hangáru 150 Kč.

Moravský zpěvák, textař a multiinstrumentalista Vlasta Redl s Jeho kapelou zahajují novou sezónu Městského kulturního střediska Vodňany. Přijďte v pátek 10. září v 19.30 h do sálu kulturního domu. Vstupné 400 Kč.

Vlasta Redl přijede do Vodňan

Veterány se v pátek 10. září proženou jihem Čech. Koná se totiž dvanáctá setinová jízda South Bohemia Classic. Rallye se letos účastní rekordních 160 posádek z Čech i evropských zemí. Pět set kilometrová trasa odstartuje z náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích a povede přes Český Krumlov, Vodňany, Prachatice nebo účastníci zavítají také do Nových Hradů. Automobily a jejich posádky budou v Českých Budějovicích od 13 h, startují v 16.30 h.

To bude podívaná - veterány na jihu

Sezonu letního kina Háječek v Českých Budějovicích zakončí večer v sobotu 11. září. Už od 18 h mohou návštěvníci chodit do areálu letního kina. Těšit se můžete na předprogram, ve 20 h na projekci velkofilmu Velký Gatsby s Leonardem DiCapriem v hlavní roli a na afterparty s DJem Davem Pouštěčem.

Jihočeská univerzita oslaví v pátek 10. září 30 let programem na Sokolském ostrově. Budoucí studenti tam mohou poznat všechny fakulty i jejich historii. Bude se křtít kniha o Jihočeské univerzitě, jejím postupném vývoji. Program čeká také děti. Hudební program začíná v 17 h Cenou Anděl ověnčenou vltavotýnskou kapelou Epydemye, v 18.40 h vystoupí kapela Sto zvířat, ve 20.30 h ji vystřídá skupina He Band a ve 22.15 h zakončí sérii koncertů umělec 7krát3.

Univerzita slaví 30 let i koncerty

Zajeďte se dětmi do Kaplice na divadelní představení pro malé diváky. V neděli 12. září od 15 h totiž uvidí pořad Michal je kvítko s Michalem Nesvadbou z Kouzelné školky. Michal roztančí sál, děti i květiny. Dozvíte se, co se děje v Michalově zahrádce, čeká vás zpívající květina, mluvící kaktus, nastydlá konev. Budete si hrát a smát se.

Už jen do neděle 12. září si můžete prohlédnout výstavu francouzského pasíře. Denis Barde cestou na metalový festival našel v Čechách lásku a po letech ve Francii se vrátili do Českých Budějovic. Jeho řemeslo a umění uvidíte v Komunitním centru boršovského zámečku Poříčí.

Historický mezinárodní multižánrový festival Táborská setkání se letos bude konat již po třicáté. Připadá na termín 10. až 12. září. Město vydává k výročí 30 let Táborek almanach vzpomínek osobností, které se na festivalu a jeho vzniku podílely. Co vás na festivalu čeká? Například v sobotu v 11. září v 18 h zazpívá na Žižkově náměstí Aneta Langerová.

Vyrazte na charitativně společenský výlet Trousíme se na Kleť, a to už v sobotu 11. září. Startuje se od 9 do 15 h z parkovišti v Krásetíně. Na vrchol můěžte pěšky či lanovkou. Tam vás čeká občerstvení, pozornost i kapela Znitra, lodování tomboly aj. Akce má za cíl podpořit lidi s roztroušenou sklerózou. Veřejnost se o této nemoci také dozví víc.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.