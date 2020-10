Kdy: 4. října

Kde: Ražice, Písecko

Přijďte se podívat na kroužkování ptactva, pozorování ptáků silnými dalekohledy v rámci Světového festivalu ptactva. Dozvíte se zde spoustu zajímavostí. Pořad povedou zoologové a členové České společnosti ornitologické.

Partička pobaví v Soběslavi

Kdy: 4. října

Kde: Soběslav, KD

Za kolik: od 480 Kč

Vysoká škola improvizace. Přijďte se podívat do Kulturního domu Soběslav v neděli 4. října. Tam se dokonce ve dvou časech, a to v 17.30 a ve 20 h, představí baviči z oblíbeného pořadu z televize Partička. Těšte se na spoustu zábavy a improvizace, kdy ani sami účinkující neví, co přijde teď. Bez publika by to ovšem nebyla taková show. Vystoupí Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer, Michal Novotný, moderátoři Dano Dangl nebo Dalibor Gondík a hudebník Marián Čurko. Vstupné od 480 korun. Partička v Soběslavi byla přesunuta z dubna a pak následně z května na tento termín.

Umělci hráli tichou poštu

Kdy: Od 2. října do 31. října

Kde: Galerie Gala Planá nad Lužnicí

V Plané nad Lužnicí začíná v pátek 2. října vernisáží výstava Tichá pošta FF16. Přijďte v 18 h do Galerie Fara. Zahraje zde smyčcové kvarteto pod vedením Heleny Hýnové. Tichou poštu totiž nehrají jen děti, ale i výtvarníci ze skupiny FF16. Uvidíte 16 výtvarných pojednání 16 umělců. Expozice potrvá do konce října.

Podzimní trhy s farmářskými výrobky

Kdy: 3. října

Kde: Dačice

Přijďte si v sobotu 3. října užít v Dačicích na Palackého náměstí Pod lipkami podzimní farmářské a řemeslné trhy. Nakoupíte zde výrobky od místních řemeslníků a ochutnáte kvalitní lokální potraviny. Trh trvá od 8 do 12 h. Děti si užijí dílničky a minizoo, zahraje harmonikář František Dědina.

Třeboňská šlapka se Schwarzenbergy

Kdy: 3. října

Kde: Třeboň

Za kolik: startovné 30 Kč

Nenechte si ujít Třeboňskou šlapku, cyklojízdu s knížaty ze Schwarzenbergu. Koná se v sobotu 3. října. Registrujte se od 9.30 h na Masarykově náměstí, odkud se vyjíždí v 10 h. Startovné 30 Kč. Vybírat můžete ze tří tras o 69, 52 a 32 km. Cílem bude mezi 14. a 18 h restaurace Pergola u sv. Víta. Tam zahraje kapela Hráz, dostanete účastnické listy a třeba si zkusíte i koloběžky. Akce se koná v rámci ukončení cyklistické sezony.

Oslavte 40. narozeniny veselského kulturáku

Kdy: 4. října

Kde: KD Veselí nad Lužnicí

Výročí 40 let od otevření místního kulturního domu slaví ve Veselí nad Lužnicí. K této příležitosti přichystali na neděli 4. října ve veselském KD program. Od 16 h se de bude konat vernisáž výstavy, kde najdete nejen fotografie z historie budovy, ale i plány a záměry uskutečněné i zavrhnuté. Od 17 h se těšte na koncert filmových melodií táborského symfonického orchestru Bolech. Zazní Piráti z Karibiku, Schindlerův seznam, Pearl Harbor, Fantom Opery aj. Jana Vlková, autorka květinových kuchařek, přichystá retro chuťovky i dobroty budoucnosti. V 19 h program končí před budovou propojením tance a ohně v podání Neiry Lohikäärme. Vystoupí nejen na pontonu na řece Lužnici.

Svět očima šestiletého fotografa Martina Havla

Kdy: Od 3. října do 30. prosince

Kde: Galerie fotografie Spektrum, Blatná

Svět očima šestiletého fotografa uvidíte na stejnojmenné výstavě v Galerii fotografie Spektrum v Blatné. Seznámíte se zde s dílem malého „velkého“ umělce Martina Havla. Expozice začíná vernisáží v sobotu 3. října v 16 h. Trvá až do 30. prosince. Přijít můžete od úterý do pátku od 9 do 17 h.

Soutěž psí krásy Voříškiáda

Kdy: 3. října Tábor

Kde: Sídliště nad Lužnicí Tábor

Za kolik: Vstupné dobrovolné

V sobotu 3. října se v Táboře koná Psí den aneb 10. táborská Voříškiáda. Přijďte do odpočinkové zóny Komora v Sídlišti nad Lužnicí. Platí se zde dobrovolné vstupné, které bude sloužit pro pejsky bez domova. Konají se zde soutěže psí krásy v různých kategoriích, pohybové soutěže, soutěž psů s dítětem či psí pár aj.

Podzimní herna

Kdy: 2. října

Kde: Divadelní kavárna Ántré Český Krumlov

V Divadelní kavárně Ántré v Českém Krumlově se koná v pátek 2. října od 15 h podzimní herna. Vybírat zde můžete ze stovky stolních her pro děti i dospělé. Zahrajete si je na místě, lze je zapůjčit i „za pár kaček“ domů.

MHF končí

Kdy: 2. října

Kde: Zámecká jízdárna Český Krumlov

Za kolik: 1195 Kč – 2390 Kč; 445 Kč – 2390 Kč

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov se chýlí ke konci. Předposlední program v pátek 2. října přivítá oblíbené české interprety na Českém večeru. V Zámecké jízdárně v 19.30 h vystoupí jeden z nejpopulárnějších českých zpěváků Marek Ztracený a skladatel, hudebních a textař Ondřej G. Brzobohatý. V jejich podání uslyšíte ty největší české hity až po současnou hudbu. Doprovodí je swingový a jazzový Big Band Gustava Broma. Večer vás čeká také česká gastronomie. Závěrečný koncert se koná též v Zámecké jízdárně, a to v sobotu 3. října. V 19 h zde usedne za klavír Ivo Kahánek, na trubku zahraje Stanislav Masaryk. Se sólisty vystoupí Česká filharmonie. Taktovky se chopí Semjon Byčkov. Uslyšíte Dvořáka a Šostakoviče.

Drakiáda ve Volarech

Kdy: 3. října

Kde: louka u menhirů, Volary

Pouštět draky můžete v sobotu 3. října ve Volarech. Od 15 h se zde totiž na louce u menhirů koná Drakiáda. Nebude chybět ani dračí tvořivá dílna a malování na obličej.

Provede vás městský architekt

Kdy: 3. října

Kde: Prachatice

V rámci Dnů architektury se můžete v sobotu 3. října vydat na procházku s městským architektem Lubošem Zemenem. Ten bude mluvit o urbanistických architektonických kvalitách i nedostatcích města, nastíní další možné problémy a poučí vás o své úloze městského architekta. Projdete si s ním historickým centrem, zastavíte se na Malém náměstí i v areálu kasáren. Mluvit bude i o dopravních řešeních, možnostech nové zástavby, zeleni i vizuálním smogu. Procházka je zdarma. Vychází se v 17 h z Velkého náměstí.

Gaia Mesiah vystoupí v divadle

Kdy: 3. října

Kde: Divadlo Pod Čarou, Písek

Za kolik: 280 Kč

Crossoverová kapela Gaia Mesiah vystoupí v sobotu 3. října v Divadle Pod Čarou v Písku. Přijďte ve 20.30 h. Vstupné 280 Kč.

Hvězdy swingu v Metropolu

Kdy: 4. října

Kde: DK Metropol

Za kolik: 349 Kč a 299 Kč

Swing Band Pražského salónního orchestru přiveze do Českých Budějovic koncert Hvězdy swingu: Od Gerschwina ke Glennu Millerovi. Výběr ze hitů swingu zahraje deset muzikantů, diriguje a večerem provází V. Vomáčka. Na koncert přijďte v neděli 4. října v 18.30 h na malou scénu DK Metropol. Vstupné 349 Kč a 299 Kč.

Obrazy

Kdy: Od 4. října do 22. listopadu

Kde: Městská galerie Vodňany

Přijďte v neděli 4. října ve 14 h na vernisáž výstavy Obrazy v Městské galerii Vodňany. Zahájí ji Jarda Svoboda (Traband). Seznámíte se zdes dílem čtyř autorů, jimiž jsou Luděk Koloušek, Petr Mano, Ivana Petrová a Jiří Steiner.