Kdy: 18., 19. července

Kde: Veselské pískovny

Za kolik: 250/170 Kč

Na veselských pískovnách si v létě užijete bohatý kulturní program. Nebude tomu jinak ani tento víkend. V sobotu 18. července zde od 20 h vystoupí Thom Artway, který je ve Veselí jako doma. Ve stejný večer vystoupí i plzeňské duo Teepee. Vstupné 250/170 Kč. Na místo se můžete vrátit i další den. Od 10 h vám totiž Divadlo kejklíře Slávka zahraje pohádku Beránek z modrého nebe.

Veselská ozvěna s Humoreskou

Kdy: 18. července

Kde: Horní Bukovsko

Za kolik: zdarma

Letní cyklus koncertů duchovní hudby v kostelech na Veselsku pokračuje. Na letošním 11. ročníku Veselské ozvěny jste již mohli jeden koncert slyšet. V sobotu 18. července přijde na řadu druhé vystoupení, a to koncert dua Humoreska. V 19 h se představí v Horním Bukovsku violistka Kristina Fialová a violloncelista Petr Nouzovský. Vystoupí v kostele. sv. Štěpána nebo na návesní louce. Vstup zdarma.

Jazz a swing v Táboře. Nebude chybět Jan Smigmator a Radka Fišarová

Kdy: 19. července

Kde: Žižkovo náměstí, Tábor

Za kolik: zdarma

Na Žižkově náměstí v Táboře si užijete 19. července jazzovo-swingovou neděli. V 16.30 h začne akce vystoupením táborského tria Basta, které netradičně zpracovává klasické i lidové melodie. V 18 h je vystřídá propagátor jazzu Karel Kobližka Quintet. V 19.30 h si dejte Rendez-vous s Radkou Fišarovou, která zazpívá nejslavnější písně svého žánru, a to swingu, jazzu a šansonu. Večer ve 21 h uzavře jazzový a swingový zpěvák Jan Smigmator a přátelé. Vstup na událost Jazzový Tábor je zdarma

Do plavení dřeva se zapojí i děti

Kdy: 18. července

Kde: Jelení Vrchy

Za kolik: zdarma

Již 5. Hiršperské slavnosti se budou konat v sobotu 18. července na Jeleních Vrších na Prachaticku. Občané Jeleních Vrchů a novopečtí dobrovolní hasiči přichystali bohatý program. Ten začne v 11.30 h před expozicí Kanál expo. Uvidíte ukázkovou plavbu dříví od domu č. p. 13. Splaveno bude asi čtvrt sáhu palivového dřeva. Plavební personál nastoupí ve 14 h. Zapojí do plavení dříví i děti, včetně vhazování i vytahování dřeva z vody. Malí účastníci obdrží Učebnici plaveckého učně a Diplom plaveckého učně.

Fichtl jede

Kdy: 18. července

Kde: Zadní Zborovice

Za kolik: 250 Kč startovné

V Zadních Zborovicích se v sobotu 18. července utkají závodníci na fichtlu. Soutěžit budou v kategoriích stodolák, klasik, vořežplech a speciál. Přejímka závodníků začíná v 9 h, závodí se od 12 h. Startovné 250 Kč.

Rodeo a westernové soutěže

Kdy: 18. července

Kde: Hoslovice

Za kolik: 100/30 Kč

Mistrovství České republiky v rodeu se koná v sobotu 18. července v Hoslovicích. Přijít můžete od 10 h. Akce bude slavnostně zahájena ve 13 h. Přihlížet můžete westernovým soutěžím v dobytkářských a rychlostních disciplínách. Pro malé kovboje bude přichystaný dětský koutek. Vstupné 100 Kč, děti 30 Kč.

Divadelní víkend v Suchdole nad Lužnicí: Sci-fi pohádka a tragikomedie

Kdy: 18., 19. července

Kde: Suchdol na Lužnicí, kino

Za kolik: 80/50 Kč

Třináctý ročník festivalu amatérského divadla Divadelního ochotnického spolku SUD ze Suchdola nad Lužnicí Suchdolské divadelní léto nabízí každý víkend až do přelomu měsíce divadelní představení. Tuto sobotu 18. července uvidíte sci-fi pohádku 2355. Jedná se o premiéru hry Lenky a Víta Chaloupkových. Tragikomedie Naposled a poprvé o zákoutí lidských tužeb a skutků, kterým čelí jen odvážní, vás čeká v neděli 19. července. Přijďte vždy v 19 h do suchdolského kina. Jednotné vstupné dospělí 80 Kč, děti 50 Kč.

Vltavotýnské slavnosti přivítají Pokáče, Martu Jandovou i Vypsanou Fixu

Kdy: 17. a 18. července

Kde: Týn nad Vltavou

Za kolik: 100 Kč

Vltavotýnské městské slavnosti přivedou do města spoustu muziky. Zahájeny budou v pátek 17. července v 16.55 h na náměstí Míru. Od 17 h tam vystoupí oblíbený písničkář Pokáč. Večer vás dále čekají kapely Riverside Project a Vypsaná Fixa. Následuje afterparty. Páteční doprovodný program přinese ke starému mostu letní kino. Akce U řeky to žije filmem nabídne ve 21.15 h projekci pro děti a ve 22 h snímek Prodavač humoru. Spoustu zábavy si užijete i v sobotu. Ve 21 h uslyšíte Martu Jandovou, jejímu koncertu však předchází ještě vystoupení kapel Abba World Revival, Nepresso a Nuzický zvonek. Program na náměstí začíná v 15 h. U Sokolovny bude hrát v 10 h Sedmikráska a ve 13 h Jihočeská podhoranka. Bohatý doprovodný program nebude chybět ani v sobotu. Ve 12.30 h se v parku u řeky předvedou profesionální street-trial jezdci. Dále například v Tyršově ulici sjedete skluzavku dlouhou 175 m. Zaplatíte 100 Kč.

Trhy mezi paneláky potřetí

Kdy: 19. července

Kde: Výměník mezi Májem a Šumavou

Za kolik: zdarma

Již třetí Májové trhy se konají v neděli 19. července v českobudějovickém výměníku na pomezí sídlišť Máj a Šumava ve výměníku na adrese Jana Opletala 842. Vybrat si zde můžete z nabídky jihočeských farmářů a místních rukodělných výrobků. K dostání budou sýry, bylinky, marmelády, přírodní kosmetika aj. Čekat vás bude doprovodný program, který zahrnuje např. loutko-herecké představení Dlouhý, široký a bystrozraký. V 9 h si můžete na jógovém workshopu zacvičit a seznámit se s jógou vinyasa flow, ve 13 h si zkusíte vyrobit drhaný závěs na květináče. Přijďte mezi 9. a 15 h.

V Křenovicích se sjedou veterány

Kdy: 18. července

Kde: Křenovice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Klub historických vozidel Křenovice pořádá už 11. ročník tradičního srazu veteránů a youngtimerů. Křenovická jízda se bude konat v sobotu 18. července a diváci se mohou těšit na orientační závody s úkoly, jízdu zručnosti, zábavu pro děti i dospělé a samozřejmě výstavu vozidel. Od 9.30 do 11.30 h budou přijíždět a registrovat se historické vozy. V 11.30 h je naplánován start závodu a na 17. hodinu vyhlášení výsledků závodu. Občerstvení bude zajištěné a celou akcí bude provázet moderátor. Vstupné pro diváky je dobrovolné.

Muzeum ukáže kus přírody

Kdy: 19. července

Kde: Písek, hřbitov

S muzeem v přírodě je tradiční akce, kterou pořádá Prácheňské muzeum v Písku pro malé i velké zájemce. Uskuteční se i letos, a to v neděli 19. července od 8 do 12 hodin na svatotrojickém hřbitově v Písku. Účastníci se dozví mnohé o ptačím společenství hnízdícím v Písku. Chybět nebude ani ukázka odchytu a kroužkování či následná ornitologická procházka městem. Připraveny jsou aktivity pro děti i dospělé. Od 10 do 12 h bude na programu výtvarná dílna v přednáškovém sále muzea, kde se budou dekorovat plátěné tašky ptačími motivy. Za nepříznivého počasí se akce přesouvá hned od 9 h do přednáškového sálu muzea.