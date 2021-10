Pomoct českým lesům a třeba jen symbolicky pomoci s výsadbou nových sazeniček můžete po celé republice v sobotu 16. října. Den na obnovu lesa zažijete také nedaleko Českých Budějovic. Zaparkujete u kamenolomu Ševětín, sraz je na asfaltové ploše před budovou revíru Ševětín. Mezi 10. a 16. h bude na programu sázení stromů, měření kmenů a stojících stromů, pečení buřtů, poučení o ochraně lesa, ukázka práce s koňmi aj.

Seidel fotí se stromečkem

V sobotu a v neděli 17. a 18. října okusíte vánoční atmosféru počátku 20. století ve fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově. Vyfotíte se u dobového stromečku, nebude chybět ani cukroví a bohatá nadílka.

Nenechte si ujít výstavu

Ve foyer Městského divadla Český Krumlov najdete až do 26. října výstavu Nekázanka: 60 let mapového okruhu. Otevřeno denně od 11 do 22 h.

Písecký filmový festival

Ve čtvrtek 14. října začal festival Filmový Písek, čtvrtý ročník přehlídky dokumentárních, hraných a animovaných filmů, jejíž součástí jsou také studentské snímky.

V kině Portyč v pátek 15. října ve 12.30 h uvidíte dobrodružný krimi thriller pro děti, dospívající a dospělé Spící město. Vstupné 60 Kč. V 15 h ve přijde na řadu pásmo FAMU v kině. Česká vás neotřelé, humorné, žánrově pestré krátké snímky. Vstupné 60 Kč. Ve 20 h v místním KD v 20 h zahraje oblíbená česká kapela Tata Bojs. Vstupné 450 Kč. Ve 20.30 h uvidíte premiéru českého filmu Láska na špičkách. V sobotu 16. října v 15 h je v nabídce pásmo krátkých dokumentárních českých a německých filmů Feinškot. V 18 h zajděte na předpremiéru Kundera: Od žertu k bezvýznamnosti. Na projekci o Kunderově díle bude i spoluautor. Vstupné 60 Kč. Ve 20 h zhlédnete filmovou verzi muzikálu Balada pro banditu. Vstupné 60 Kč. V neděli 17. října uvidíte jako poslední snímek v 19 h, a to předpremiéru Kurz manželské touhy. Moderovat bude Martin Hrdinka. Vstupné 160 Kč.

Projděte se po místech vykopávek

S archeology Táborského muzea se projdete v sobotu 16. října po místech, kde se v Sezimově Ústí prováděl architektonický výzkum. Od 14 do 16 h se podíváte na známá místa i na lokality teprve nedávno prozkoumané. Sraz v 16 h před Restaurací u Bílků.

Velká drakiáda

Na louce mezi Kuniferem a Otínem v Jindřichově Hradci se budou v sobotu 16. října v rámci 28. Velké drakiády pouštět draci. Přijďte nasát podzimní atmosféru, s sebou si vezměte vlastního draka. Začíná se od 13 h.

Tera burza v DK Metropol

Navštivte v českobudějovickém DK Metropol v neděli 17. října Teraristickou burzu. Ta se koná od 9 do 12 h. Na místě můžete pořídit například plazy, obojživelníky, akvarijní ryby, bezobratlé, drobné savce, živé i neživé krmivo, rostliny, chovatelské potřeby aj.

Poprask na laguně

Divadlo Otty Schwarzmüllera zahraje v Městském kulturním středisku v Trhových Svinech inscenaci Carlo Goldoniho Poprask na laguně. Uvidíte ho v sobotu 16. října v 19 h. V klasické italské komedie vás čekají rvačky, hádky, usmiřování, temperament a humor.

Soutěž s draky v Protivíně

Dvanáctá protivínská drakiáda se koná v neděli 17. října pod Mrchovákem od 14 h. Bude se soutěžit v různých disciplínách jako je o nejlepšího letce, o nejhezčího vlastnoručně vyrobeného draka, ve vytrvalostním klání a výtvarné disciplíně.

Jarmark na zámku

Již osmý Dobrohořský zámecký jarmark navštivte v sobotu 16. října ve 14 h na zámku Dobrohoř. Přijďte na farmářské a řemeslné trhy, bude hrát živá hudba, sami si vytvoříte vlastní výrobky, v nabídce bude i občerstvení.

Gympl slaví stovku

V Prachaticích se koná 100. výročí založení českého státního reformního reálného gymnasia v Prachaticích, a to v sobotu 16. října. Sejdou se tam učitelé, absolventi, zaměstnanci a přátelé Gymnázia Prachatice. Na prohlídky gymnáziem se můžete vydat od 8 h. Ve 14 h městem projde průvod, který se ve 14.30 h setká na náměstí. V 16.30 h se sejdou zaměstnanci. V rámci doprovodného programu uslyšíte koncert Pošumavské komorní filharmonie Prachatice, poslechnete si představení nového loga, prohlédnete si výstavu z historie Gymnázia Prachatice a dozvíte se o aktivitách gymnázia.

Muzikál pro děti

Metropolitní divadlo Praha přiveze do Kaplice dětský muzikál O pejskovi a kočičce .. jak zachránili hrad. Vzít na něj děti můžete v pátek 15. října do sálu kaplicého kina. Vstupné 130/90 Kč. Přijďte na 17 h.

Slovoslet plný slov a poezie

Nenechte si ujít minifestival poezie a mluveného slova Slovoslet, který se koná ve Strakonicích od 10. října do soboty 16. října. Na programu festivalu zahrnuje storytelling, dílny, mluvené slovo, improvizace, divadlo aj. V pátek od 16. h uslyšíte ve Šmidingerově knihovně ve Strakonicích Neuvěřitelné historky Barona Prášila. Do světa (ne)uvěřitelných historek vás vezme vypravěčka Michala Šíma Piskačová ze spolku Verbarium. V sobotu bude připraven program pro rodiny s dětmi, ten najdete ve Šmidingerově knihovně. Ve 14 h vezměte děti na autorské čtení Tak tedy pohádek autora Dušana Vávry. Zážitková zvukomalebná dílna Jak zní svět s japonsko-vodňaskou umělkyní Hiromi Ogatou a jejím mužem Pavlem Janštou začíná ve 14.30 h. Mezi 14. a 17. si děti na tvořivých dílnách vyrobí svoji knihu nebo maňásky. Večerní program na adrese Ostrov 1415 zahájí Divadlo na tahu jednoaktovkou Václava Havla Audience.

Struny a tanec na téma pocity

Nevšední kulturní zážitek vás čeká na jindřichohradeckém zámku v Divadelním sále španělského křídla v neděli 17. října v 17 h. Na koncertě Harp Rock Můra zažijete propojení netradičního moderního strunného kvarteta s baletním vystoupením s tématem Pocity. Vstupné dobrovolné.

Kulturní podzim v Metropolu

V říjnu můžete vybírat z pestré nabídky kulturních akcí v KD Metropol v Českých Budějovicích. V pondělí 18. října na malé scéně uslyšíte koncert uskupení Nerez & Lucia. V úterý 19. října přiveze do divadelního sálu Agentura Harlekýn anglickou komedii Na poslední chvíli. Vokální skupina Fragile vyrazila na turné, při kterém se zastaví i v Českých Budějovicích. Zazpívá vám ve společenském sále. Těšte se také na akustický koncert Kamila Střihavky a kapely The Leaders!, který můžete navštívit v neděli 24. října ve společenském sále. Divadelní představení Vztahy na úrovni uvidíte v pondělí 25. října v divadelním sále. Štefan Margita vystoupí ve středu 27. října v divadelním sále. Začátky událostí jsou v 19 h.

Ukáže vám místo výzkumu

V rámci Dne archeologie vám v sobotu 16. října ukáže odborník Jiří Havlice vimperský zámek. Procházka zámeckým areálem bude zaměřena na výsledky nedávného archeologického průzkumu. Vybírat můžete z časů 11, 13 a 15 h. Nutná je rezervace. Vstupné dobrovolné.

Premiéra klimatické komedie

V sobotu 16. října máte možnost vidět další z kvůli koronakrizi odložených divadelních premiér. Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích připravilo inscenaci Plíce Duncana Mcmillana. Ekologická love᠆story na téma klimatické vlny uvidíte v 19.30 h na komorní scéně Na Půdě, kde divadlo představuje současné hry, témata nebo přístupy. Těšte se na duet dvou mladých herců, Dana Kranicha a Daniely Šiškové. Režie a dramaturgie Adam Svozil a Kristýna Jankovcová. Vstupné 230 Kč.