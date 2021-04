Ke zpestření letošních Velikonoc přichystal Kulturní dům ve Veselí nad Lužnicí aktivitu, které se mohou účastnit místní. Můžete se totiž podílet na velikonoční výzdobě lípy svobody na náměstí T. G. Masaryka. Pokud doma vyrábíte nebo zdobíte kraslice z různých materiálů, můžete je od středy 31. března do 2. dubna zanést na náměstí k lípě. Technik je pak navěsí na strom, proto je nutné vajíčka opatřit stužkou k zavěšení. Možné je také v pracovní dny MÚ umístit vejce do boxu na parapetu okna. O Velikonocích budou centrum zdobit symboly Velikonoc v nadrozměrné podobě.

Drahoušek Anna na youtube

Milostpaní, služka, alkohol a spousta vália, to vás čeká v inscenaci Drahoušek Anna. Jednoaktovku pro dvě dámy v podání jindřichohradecké Divadelní společnosti Jablonský uvidíte ještě do neděle 28. března online. Divadelníci totiž ve spolupráci s jindřichohradeckým kulturním domem Střelnice zveřejňují záznamy ze svých představení na youtoube kanále KD. Každý týden je k vidění jiná hra.

Jaro ve větvích v Jistebnici

Do konce března denně mezi 10. a 18. h můžete přijít na akci Jaro ve větvích, která se koná ve farské zahradě v Jistebnici. Pořádá ji spolek Naplaveno ve spolupráci s Farností Jistebnice v době, kdy není možné přivítat jaro společně a setkávat se. Sami nebo s rodinou se projděte mezi stromy, objevíte i výtvarné instalace nebo hry. Respektujte však vládní opatření.

Ukliďme Česko

Akce Ukliďme Česko se blíží. Hlavní jarní úklidový den se koná oficiálně už v sobotu 27. března, jednotlivé úklidy leckde začnou o den dřív a uklízet se bude ještě i po víkendu. Jinde budou dobrovolníci sbírat odpadky až v dubnu. Zapojit se a zvelebit své okolí může kdokoliv, kdo je ochoten dodržovat bezpečnostní opatření, tj. nosit roušku a dodržovat dvoumetrové odstupy, neshromažďovat se. Aby se dobrovolníci, kteří chtějí uklidit své okolí, neshromažďovali, byly na nahlášených místech zřízeny tzv. pytlomaty, odkud si mohou lidé odebrat individuálně pytle na sběr odpadu, případně rukavice či drobné odměny. U pytlomatu najdete i instrukce o místech a trasách doporučených k úklidu, kde se může zanechat nasbíraný odpad aj. Co s sebou? Radek Janoušek za akci Ukliďme Česko vzkazuje: „Dobrovolníci by si měli vzít vlastní rukavice, dobré oblečení a obuv a samozřejmě dobrou náladu. Potřebné informace ohledně toho kam jít uklízet, kde nechat sesbíraný odpad a bezpečnostní pokyny, naleznou u pytlomatů.“ Kde všude se úklid koná, najdete na webu www.uklidmecesko.cz

Koncert ze střechy Sokolovny

Horkou novinku přichystali v Týně nad Vltavou. Známá jihočeská kapela Epydemye vystoupí v sobotu v 16 h na střeše vltavotýnské Sokolovny. Koncert bude živě vysílaný na facebooku Městského centra kultury a vzdělávání Týn nad Vltavou.

Online noc s Andersenem

Jihočeské divadlo pořádá v pátek 26. března Noc s Andersenem, zábavnou akci pro děti, která v nich má probudit lásku k literatuře. V současné epidemiologické situaci uskuteční online. Herci budu číst dětem v živém vysílání Andersenovy pohádky. Děti se pak v chatu se „samotným“ Andersenem seznámí a popovídají si s ním. Pořad si můžete pustit v 19 h na youtube. Zadejte heslo „Noc s Andersenem 2021 – online párty“.

Otužilci podpoří pacienty s roztroušenou sklerózou

V neděli 28. března se mohou otužilci zapojit do výzvy organizace Roska, která pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým bojovat s nemocí. Ponor s názem PonoRoska aneb Pro naše klienty noříme se do Malše se bude konat oficiálně u Malše od 11 do 12 h. Kvůli epidemiologické situaci se však nemůže akce uskutečnit podle plánu, a tak se mohou zúčastnit zájemci, kterým není lhostejný osud potřebných a mají kuráž překonat sami sebe, kdekoliv - v řece, rybníku, doma na zahradě v sudu, bazénu atd. Fotky z ponoru poté sdílejte na facebooku Rosky nebo je pošlete na mail oska@roska-cb.cz.