I tento víkend můžete navštívit hrad Pořešín, a to od 10 do 16 h. Tentokrát si příchozí smí potěžkat a prohlédnout hradní klíč. Na pořešínském podhradí uvidíte v pravé poledne stádečko ovcí, hradní kuchařky vaří bramboračku.

Vydejte se na cestu kolem Světa

Třeboňský rybník Svět o rozloze 215 ha, který je v pořadí sedmým největším na Třeboňsku, můžete obejít po naučné stezce Cesta kolem Světa. Rybník, který se používá k chovu ryb i rekreaci, vybudoval mezi léty 1571 až 1573 Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Trasa po naučné stezce není náročná. Šestnáct zastavení vás bude informovat o zajímavostech a historii Třeboňska, výstavbě třeboňských rybníků, mokřadech a vodních ekosystémech. Ujdete 11 km a navštívíte anglický park, minete Schwarzenberskou hrobku. Po cestě vás dále čeká např. Spolský mlýn nebo fit park.

Milevské maškary projdou tajně

V sobotu 13. února ve 14 h by se konala v Milevsku za normální situace tradiční akce, letos již 159. ročník Milevských maškar a masopustní průvod. Historické kořeny události sahají až do roku 1862 a pořadatelé nechtějí tradici porušit, proto se průvod bude konat letos netradičně. Kulturní akce se letos obejde bez doprovodného programu, jarmarku a přítomnosti diváků. Malý průvod masek městem projde (s dodržením všech opatření), ale tajně v netradičním termínu, který se veřejnost nedozví. Uvidí však videozáznam, a to v sobotu ve 14 h, v době, kdy by byl průvod zahájen průvod masopustní průvod maškar. Záznam najdete na www.milevskemaskary.cz nebo www.milevskem.cz

Valentýn v MHD

Vozy plné lásky vás čekají od pátku do neděle na vybraných valentýnských linkách Dopravního podniku města České Budějovice (DPMCB). Srdíčka a vzkazy pro cestující zaplaví linky 1, 3, 5, 6 a 9. Mezi vzkazy, které z části psali zaměstnanci dopravního podniku, najdete i vyznání. Ředitel DPMCB Slavoj Dolejš uvažuje: „MHD je v téhle situaci jedno z mála míst, které lidi mohou navštívit. Takže doufám, že se nám je podaří aspoň na chvíli vytáhnout ze šedi a srdce jim poskočí ať už z té nádhery nebo z toho, co jsme to zas vymysleli.“