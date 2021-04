Pokračují koncerty na střeše vltavotýnské sokolovny, kde sídlí městské centrum kultury a vzdělávání (MCKV). V sobotu 24. dubna zahraje ze střechy sokolovny trampská kapela Vandrband. Koncert se koná v 16 h a bude živě přenášen na facebooku MCKV.

Pátrejte po pokladu v Prachaticích

Až do neděle 25. dubna můžete po Prachaticích pátrat po pokladu. Centrum ekologické výchovy Dřípatka při Domě dětí a mládeže Prachatice totiž ke Dni Země a následující dny do neděle přichystalo hru pro rodiny s dětmi. Při hledání pokladu se dozvíte i něco o přírodě. Těšit se můžete na odměnu. Pátrací listy si vyzvednete na brance Dřípatky, nebo je stáhnete na jejích webových stránkách.

Podpořte místní farmáře a výrobce

Oslava místní produkce se koná v Prachaticích v sobotu 24. dubna mezi 10. a 13. h. Na trhu na prachatické Skalce můžete podpořit místní ekonomiku. Budou tu prodávat místní farmáři a výrobci regionálních produktů. Samozřejmě se budou dodržovat platná protiepidemiologická opatření.

Procházka spojená se sběrem odpadu

Až do neděle 25. dubna můžete vyrazit v Českých Budějovicích na procházku s pytlem na odpadky. T. J. Sokol totiž vyzývá k úklidu. „Období je jako stvořené pro procházky, které se v dnešní situaci staly asi nejrozšířenějším možným sportem pro každého. Pojďme si při procházce vyčistiti prostředí, kde žijeme!“ vzkazují zástupci Sokola. Vyhlásili i soutěž o nejkurióznější „úlovek“ z úklidu. Odpad můžete vyhazovat na Sokolském ostrově na podestě nad schodiště do sokolovny nebo v Rožnově u zadního vchodu do sokolovny přístupnému z ulice Antala Staška.

Radkovovokna září Pískem

Po Písku jste mohli vídat „oči“. Písecká dětská galerie Sladovna totiž přichystala happening Radkovovoko k připomenutí nedožitých devadesátin českého výtvarníka Radka Pilaře a do veřejného prostoru umístila oči postav Radka Pilaře. Lidé mohou oči přemisťovat a fotit se s nimi. Narozeniny by Radek Pilař oslavil tento pátek 22. dubna, a tak právě dnes happening vyvrcholí akcí nazvanou Radkovovokno. Konat se bude v budově Sladovny v oknech směřujícím k řece, zúčastnit se může kdokoliv. „Až se bude blížit páteční podvečer a podobně jako na Pražském orloji kohout čtyřikrát zakokrhá, promění se okna Sladovny nad řekou – ty, za kterými má Radek Pilař svou výstavu – v píseckým rodákem inspirovaný orloj, v Radkovovokno. Celý výjev se pak bude opakovat i při každém dalším kokrhání,“ vysvětlují zástupci Sladovny. Při páteční procházce tedy budete dále potkávat po městě oči a čeká vás i Radkovovokno a možná ne jedno. Galerijní pedagog Tomáš Machek totiž vyzývá: “Pojďme aktivně vyjádřit vděčnost, že se Radek Pilař narodil právě v našem městě. Pošleme do vesmíru obraz, který ještě svět neviděl. Stvořte si své osobní, rodinné, či firemní Radkovovokno.“ Stačí si vybrat okno, které je zvenku dobře vidět, před setměním do něj umístěte hravé předměty (směšné, pohyblivé, neuvěřitelné, lesklé atd.) a kompozici po setmění nasviťte např. stolní lampou, aby ji viděli lidé zvenku. Další večery okno můžete upravovat, doplňovat a pohrávat si s jeho nasvícením. „Jeho výslednou podobu můžete vyfotit a do konce dubna nám poslat. Hlavně se dívejte, kolik Radkovovoken v Písku svítí, kolik Radkovovočí se v něm pohybuje a kolik radosti, fantazie a hry můžeme mít, pokud si na ně uděláme chvíli čas,“ dodávají zástupci písecké Sladovny.