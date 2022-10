Nahlédněte do jindy zavřených koutů Budějc

Vystoupejte až na střechu Broukárny.Zdroj: Dalibor Máslo

První říjnový víkend navštivte zajímavou prohlídkovou akci Budějcké dvorky – ukrytá místa a podívejte se do prostorů, které běžně dostupné nebývají. Nahlédnout tedy můžete do protiatomového krytu, největšího v Českých Budějovicích, který se nachází na sídlišti Máj, a to oba dva dny od 10 do 12 a od 13 do 17 h. Promítat se tam bude dobový dokument. Na střešní terasy obchodního domu Broukárna se podíváte v sobotu mezi 10. a 14. h, nutná je rezervace předem. Rozhlédnout se z venkovní terasy kavárny v obchodním domě Prior můžete oba dva dny. Zahraje vám DJ Dave Pouštěč, zajdete na retroblešák, v sobotu od 16 h bude i retromódní přehlídka. Navštívíte také Wortnerův dům, kde najdete stálou výstavu Alšovy jihočeské galerie, v neděli v 11 h uslyšíte Žestě Dvěstě, ve 14 h hraje kapela Škytavka. V sobotu se tam koná autorské čtení. Na Rudolfovské třídě a přilehlé Lipenské ulici najdete zahradu domu Kongregace sester Nejsvětější Svátosti, kde se můžete zúčastnit workshopu květinových vazeb, zajděte na koncert Tomáše a Ády Lísalových, a to v sobotu ve 13, 14, 15, 16 a v neděli v 11, 13, 14, 15, 16 h. Dostupná bude i vodárenská věž společnosti Čevak, kam můžete zajít na komentovanou prohlídku v sobotu i v neděli ve 14, 15 a 16 h. Navštivte taky dvůr a zahradu kostela sv. Vojtěcha, kde můžete opékat buřty, v sobotu v 10 h vám zahraje Divadlo Víti Marčíka, v neděli v 11 a ve 14 h zahraje Ústav úžasu. V neděli v 10 h zavítejte na mši s kytarou. Dále můžete zajít na dvorek domu Panská 26 a na střechu magistrátu v sobotu od 9.30 a oba dny od 10.30, 11.30, 13.30 a 14.30 h. Přístupný bude i dvůr v Hradební č. 13. Oba dva dny tam najdete rukodělné dílny La Dílny, od 13 do 17 h hraje DJ Pert, pak nastoupí Blue Betty Blues Band, v neděli v 17 h hraje Vnitroblok. Více informací najdete na www.budejckedvorky.cz