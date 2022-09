Podívejte se na památky na jihu Čech

Zámek DačiceZdroj: Archiv Deníku

Dny evropského kulturního dědictví připadají i na tento víkend a účastnit se ho budou i jihočeské památky.

Například na sobotu 17. září si na zámku Třeboň připravili mimořádné prohlídky Rožmberkové jako lidé aneb O lásce, citech i povinnostech. Provede vás Anna Pešíčková. Začíná se v 11, 13.30 a 15 h.

Vzácné stavební fragmenty z 13. až 18. století si prohlédnete v lapidáriu Kláštera Zlatá Koruna od 9 do 15.30 h.

V Nových Hradech se až do neděle 18. září podíváte výjimečně po 82 schodech na hradní věž, odkud se rozhlédnete na město, východní část Novohradských hor a do lesů Třeboňské pánve směrem k Borovanům. Otevřeny budou i hospodářské sklepy.

Do sklepních prostor nahlédnete po celý víkend i na zámku Dačice, kam se podíváte při komentované prohlídce, při níž nahlédnete i do technického zázemí zámku, k vidění bude např. ústřední topení z roku 1909. Vychází se v 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05 h.

Na hradě Landštejn vyrazíte v sobotu a v neděli v 11 a ve 14 h na komentované prohlídky, kde se běžně můžete podívat bez průvodce.

Historická vodárna patřící k zámku Hluboká, kterou najdete na vltavském břehu v Hluboké – Podskalí bude otevřena v sobotu od 9 do 16 h.

Do sklepení i prostor goticko-renesanční budovy Španělského křídla se o v sobotu a v neděli od 11 do 15 h podíváte na zámku Jindřichův Hradec. Zavítáte do skrytých místností, spojovacích chodeb, na schodiště, která vám zamotají hlavu a do dosud nepřístupných prostorů pod lázeňskou věží.

Kromě památek se zapojují i celá města. Velký program na téma České Budějovice ve století valčíku se uskuteční v sobotu 17. září Českých Budějovicích. Volně přístupné budou některé památky, a to věž Železná panna, Muzeum koněspřežky, Lannova loděnice, Kostel Obětování Panny Marie, Jihočeské muzeum a Biskupská zahrada. Vybírat můžete z komentovaných prohlídek. Například českobudějovickou radnicí vás v 9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30 a 15.30 h provede kostýmovaný průvodce. Na prohlídce Dominikánský klášter za působení Piaristů se vás ujme v 9 a 11.30 h Ing. Jiří Míchal. Nebudou chybět přednášky. Například od 10 h vám Daniel Kovář poví ve Státním okresním archivu o 19. století očima archiváře. V Hardtmuthově vile Josef Hošek v 10 h bude mluvit na téma Hardtmuthova vila na dně rybníka. Po městě se můžete vypravit s památkářem. Architekturu 19. století vám ukáže Jan Schinko. Vychází se ve 13 h z radničního nádvoří. Bude připraven i program pro rodiny s dětmi jako třeba Povídání o pejskovi a kočičce v Divadle U Kapličky od 10 h.

Víkend s historií strávíte i v Českém Krumlově. Například v sobotu 17. září od 20 h uslyšíte na Kvítkově dvoře skladby z děl hudebních velikánů 18. a 19. století. Zazpívají sopranistky Alena Máčová a Sylvie Sedlecká, na varhany je doprovodí Leo Schwarz. V sobotu a v neděli se můžete vydat podívat se do poutního areálu na Křížové hoře, který bude přístupný od 10 do 21 h, ve 20 h zazní mimořádně zvon. V neděli 18. září se vypravte do Muzea stavebních řemesel na seminář Historické omítky a dřevěné konstrukce. Od 10 do 12 h se vás ujmou Jiří Bloch a Luděk Dvořák.

V sobotu 17. a v neděli 18. září se můžete zúčastnit i programu v Prachaticích, kdy budou zpřístupněny jindy uzavřené objekty.

V Písku se zase můžete například od 15 a od 17 h vydat na prohlídku Koncertní síně Trojice s Radkem Brousilem v roli Otakara Ševčíka. Komentovanou prohlídku nabízí od 13, 15 a 17 h Divadlo Fráni Šrámka.