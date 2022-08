Pousí se o nejdelší krajku

Zajděte v sobotu 6. srpna na VI. ročník Krajskářských slavností Sedlice s podtitulem Z pohádky do pohádky. Konají se od 10 do 17 h v prostorách sedlického náměstí a v parku. Na programu bude módní přehlídka krajkových oděvů a doplňků, paličkované krajky, fotokoutek, jarmark, dětské divadlo. Na radnici si prohlédnete hned několik výstav, a to prostorové krajky Strom pohádek a Louky či přehlídku kostýmů ze slavných českých pohádek. Konat se tam bude také soutěžní přehlídka Bienále Sedlice 2022. V Kostele sv. Jakuba nejdete Velkou vánoční výstavu, v budově fary si prohlédnete rukodělné techniky. Na místě se přítomní pokusí o zápis do České knihy rekordů výrobou maxikrajky. Účinkují kapela Cross a Ajan kvartet, vystoupí dětský soubor ze ZŠ Sedlice, představí se Divadlo Máma a táta, děti pobaví také kejklíř a klaun.