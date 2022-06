Víkend plný hudby

Ilustrační fotoZdroj: Martin Homola

Od pátku 17. června do pondělí 21. června se bude v krajském městě oslavovat Svátek hudby. Léto hudebně zahájí hudebníci profesionálové i amatéři. Program najdete na náměstí Přemysla Otakara II., v křížové chodbě Dominikánského kláštera, na letní scéně KD Slavie, na Piaristickém náměstí a Sokolském ostrově. V pátek 17. června zahraje např. na Piaristickém náměstí v 15 h Láďa Latka Trio, v 18.30 h na letní scéně KD Slavie kapela ONI a ve 21 h skupina In the River, v křížové chodbě v 19 h uslyšíte Cantus Firmus aj.. V sobotu 18. června a v neděli 19. června se bude konat na Piaristickém náměstí francouzský trh. Tam budete moci zakoupit a ochutnat potraviny z Francie, Belgie či Pobřeží Slonoviny, v nabídce budou vína, klobásky, čokolády a další. Přijít můžete od 8 do 19 h. Při nakupování si můžete poslechnout živou muziku až do večera. Od 15 h vystoupí Tomáš a Áda Lísal a v 19 h hraje francouzská kapela Quolala Jazz Band, muzikanti z Lorietu, partnerského města Českých Budějovice. Mezi 16. a 17. h bude na programu na Sokoláku Latinas. Na druhý den během francouzského trhu zahraje na Piaristickém náměstí například od 13 h Liba a spol, jako poslední od 17 h přijde na řadu Šťáva. Celý rozsáhlý program naleznete na www.alliancefrancaise.cz.