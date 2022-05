Nahlédněte do zrekonstruovaného kulturního prostoru v Třeboni

V TřeboniZdroj: Deník/Jana Urbanová

Od pátku do neděle od 13. do 15. května se můžete podívat do nově otevřeného kulturního objektu Třeboň 105 na Masarykově náměstí v Třeboni, kdy se koná den otevřených dveří. Projděte si nově zrekonstruované prostory a od 10 do 17 h výstavu Claire v Galerii 105 a vychutnejte si program pod širým nebem. Biograf 105 nabízí v sobotu 14. května v 18 h projekci filmu Jiřího Hanzelky Vlastníci. V neděli 15. května od 14 h uvidíte v Divadle 105 loutkovou pohádku souboru FRAS Za dveřmi. Vstup je zdarma.