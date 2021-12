Betlémské světlo přijede vlakem

Skauti dovezou vlakem Betlémské světlo. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jiří Sláma

Z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic poveze vlak se skauty v sobotu 18. prosince Betlémské světlo. V kolik a kam na zastávku si můžete pro plamínek dojít? V 11.43 h do Veselí nad Lužnicí, v 11.48 h do Vlkova nad Lužnicí, v 11.52 h do Frahelže, v 11.56 h do Lomnice nad Lužnicí, ve 12.01 h do Lužnice, ve 12.09 h do Třeboně, v 12.11 h na zastávku Třeboň lázně, ve 12.19 h na stanici Majdalena zastávka, ve 12.22 h do Majdaleny, ve 12.28 h do Suchdola nad Lužnicí, ve 12.30 h na stanici Suchdol nad Lužnicí zastávka, ve 12.32 h přijdou na řadu Hrdlořezy, ve 12.35 h bude vlak ve Dvorech nad Lužnicí, ve 12.41 h přijede do Nové Vsi nad Lužnicí a ve 12.47 h končí v Českých Velenicích.