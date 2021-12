Projděte si svátečně nazdobený zámek

Vánoční prohlídka zámeckých pokojů na státním zámku TřeboňZdroj: Státní zámek Třeboň

Vánočně nazdobené pokoje knížecí rodiny Schwarzenberků na třeboňském zámku můžete vidět od čtvrtka do neděle pouze do 19. prosince od 10 do 15 h. Schwarzenberkové slavívali Vánoce na zámku v letech 1895 až 1922.