Tyto šaty oblékli Anička Hrnčířka a král Jakub

Výstava kostýmů z Tajemství staré bambitky 2Zdroj: archiv výstavy

Na jindřichohradeckém zámku najdete až do 30. října kostýmy, které nosily postavy z pohádky Tajemství staré Bambitky 2. Kostýmy z filmu jsou vystavené na prohlídkové trase A, která vede Adamovým stavením, Černou kuchyní, malou renesanční kuchyní v Černé věži i v hudebním pavilonu Rondelu. Tam všude si zblízka prohlédnete oděvy, které v pohádce oblékali zlotřilí rádcové Ferenc a Lorenc, loupežník Karaba, královna Julie, Anička Hrnčířka, která se stala královnou, i její král Jakub. O prázdninách jsou Adamovo stavení a Černá věž, kde se výstava koná, otevřené od úterý do neděle od 10 do 17 h.

Ochutnejte pivo z minipivovarů

Pivní festival. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Oldřich Haluza

Na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích si dáte dobré pivo. V pátek 12. srpna se tam totiž koná od 14 h festival České Budějovice, město piva. Ochutnáte moky z místních minipivovarů jako jsou Krajinská 27, Čtyrák či Hulvát, Beeranek, Solnice, Samson, Budějovický Budvar a Kněžínek. Na místě vám zahrají kapely Satisfvcktion unplugged, Babouci a Larva. Vstupné zdarma. Na místě budou vratné kelímky za 50 Kč.