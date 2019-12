Veřejné bruslení

KDY: Sobota 30. listopadu od 7.40 hodin

KDE: Zimní stadion Písek

ZA KOLIK: 25 Kč

Zimní stadion Písek nabízí v sobotu 30. listopadu veřejné bruslení. Od 7.40 hodin je určené pro seniory, kteří mají vstup zdarma. Od 14 hodin pak může přijít kdokoli. Jednotné vstupné je 25 korun za osobu včetně doprovodu bez bruslí. Veřejné bruslení trvá 90 minut.

United Flavour

KDY: Sobota 30. listopadu od 20.30 hodin

KDE: Divadlo Pod čarou Písek

ZA KOLIK: od 200 Kč



United Flavour jsou energií nabitá kapela, která servíruje moderní mix reggae, hip hopu, r`n`b či world music a zaručuje divokou hudební show. Za tvorbou United Flavour stojí charismatická španělská frontmanka Sista Carmen a producent a baskytarista Djei Gogo, původem z Pobřeží Slonoviny. Skupina hrála po boku světových hvězd jako Manu Chao, Shaggy, Max Romeo, Buju Banton, Israel Vibration, Gentleman a další. United Flavour jsou známí také tím, že často navazují spolupráci s vyhledávanými zahraničními umělci. V sobotu 30. listopadu vystoupí toto uskupení v píseckém Divadle Pod čarou. Začátek koncertu je ve 20.30 hodin. Vstupné je v předprodeji 200 korun, na místě bude 250 korun.

Vánoční trhy ZŠ Protivín

KDY: Sobota 30. listopadu od 13 hodin

KDE: ZŠ Protivén

ZA KOLIK: Zdarma



Vánoční trhy výrobků žáků ZŠ Protivín pořádá škola v sobotu 30. listopadu od 13 hodin ve vestibulu kulturního domu. V rámci doprovodného programu budou připravené i vánoční dílny, vystoupení dětí z For Body studia či pohádka Půjdem spolu do betléma.

Sedmiboj dvojic

KDY: Sobota 30. listopadu od 8 hodin

KDE: Mirotice

ZA KOLIK: Zdarma



V sobotu 30. 11. se koná od 8 hodin v Miroticích 12. ročník turnaje v sedmiboji dvojic stejného ročníku narození. Mohou se ho zúčastnit dvojice závodníků bez rozdílu na pohlaví. Výjimku mají účastníci ve věku nad 50 let, ti k sobě mohou mít partnera odlišného ročníku narození, ale také staršího 50 let.

Tradiční rozsvícení vánočního strumu a adventní trhy Sepekov

KDY: Sobota 30. listopadu od 16.15 hodin

KDE: Náměstí Sepekov

ZA KOLIK: Zdarma



Adventní čas zahájí městys Sepekov v sobotu tradičním rozsvícením vánočního stromu a adventními trhy na náměstí v Sepekově. Stánkový prodej rukodělných výrobků tu začne od 16.15 hodin. Na 17. hodinu je naplánované slavnostní nasvícení vánočního stromu. U něj vystoupí s připraveným kulturním programem dětiz místní základní a mateřské školy.

Letošní poslední nokturno

KDY: Neděle 1. prosince od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Písek

ZA KOLIK: Vyprodáno



V neděli 1. prosince už se můžete do Kulturního domu v Písku vydat na letošní poslední nokturno, při kterém se rozsvítí první svíčka na adventním věnci. Hlavním hostem Virtuosi Tria bude pěvkyně Michell Katrak. Začátek je v 19 hodin. Je vyprodáno.

Komorní zahájení adventní oslav v Písku

KDY: Neděle 1. prosince od 10 hodin

KDE: Velké náměstí Písek

ZA KOLIK: Zdarma



Komorní zahájení adventních oslav v Písku se uskuteční první adventní neděli na Velkém náměstí. Setkání pod vánočním stromem spojené s žehnáním adventním věncům píseckým farářem P. Janem Doležalem začne v 10 hodin. Přijďte si nechat požehnat adventní věnec a poslechnout si nádherné české adventní zpěvy – roráty v podání folklórního souboru Písečan. Vstupné je zdarma.

Slavnostní rozsvícení vánočního strumu v Protivíně

KDY: Neděle 1. prosince od 14 hodin

KDE: Masarykovo náměstí Protivín

ZA KOLIK: Zdarma



Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Protivíně je v plánu na první adventní neděli. Program začne na Masarykově náměstí ve 14 hodin malým vánočním trhem. Připravené budou také tvořivé dílny či zpívání koled. V 16 hodin se budou vypouštět balonky s přáním Ježíškovi a následně bude k vidění fireshow Vánoční snění. V 16.45 vystoupí Žesťové trio a úderem 17. hodiny se rozsvítí vánoční strom, který patří každoročně k nejkrásnějším v kraji.

Slavnostní zahájení adventu v Písku

KDY: Neděle 1. prosince od 16 hodin

KDE: Velké náměstí Písek

ZA KOLIK: Zdarma



Slavnostní zahájení adventu v Písku je v plánu jak jinak než na první adventní neděli. Na programu, který začne v 16 hodin na Velkém náměstí, je jednak rozsvícení vánočního stromu, jednak také otevření Nebeského poštovního úřadu. Děti budou moct prostřednictvím nebeských poštovních úřednic poslat dopis Ježíškovi. Pro ty si poté přijede Andělský rytíř, strážce všech přání, snů a tužeb. Vybrané poštovné bude věnováno Oblastní charitě Písek. Zahrají Kamarádi z pískoviště. Vstupné je zdarma.

Adventní jarmark

KDY: Neděle 1. prosince od 14 hodin

KDE: Orlíková nad Vltavou

ZA KOLIK: Zdarma



Základní a mateřská škola v Orlíku nad Vltavou pořádají společně s obcí v neděli 1. 12. první Adventní jarmark na návsi. Jeho zahájení bude ve 14 hodin, v 15 hodin tu vystoupí děti ze školy a školky s připraveným programem. V 16.30 jarmark ukončí rozsvícení vánočního stromu. Po celou dobu budou na návsi stánky s řemeslnými výrobky a ozdobami na stromeček , které vyrobily děti ve škole. Jarmarku se zúčastní také mirovická městská knihovna, která tu bude mít na prodej originálně zdobené porcelánové hrnečky, které vznikly při tvůrčí dílně s knihovnou. Chybět nebude ani občerstvení.

Slavnostní rozsvícení vánočního strumu v Miroticích

KDY: Neděle 1. prosince od 18 hodin

KDE: Radnice Mirotice

ZA KOLIK: Zdarma



V neděli 1. 12. se koná v 18 hodin před radnicí v Miroticích slavnostní rozsvícení vánočního stromu. V programu vystoupí žáci zdejší školy.

Adventní jarmark starých řemesel

KDY: Neděle 1. prosince od 9 do 17 hodin

KDE: Muzeum Milevsko

ZA KOLIK: Zdarma



V neděli 1. 12. se od 9 do 17 hodin uskuteční v Milevském muzeu, které sídlí na druhém nádvoří milevského kláštera, oblíbený 19. adventní jarmark starých řemesel. Kromě pestré nabídky rukodělného zboží tu bude i flašinetář, ale i medovina. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vánoční výstavu betlémů s názvem Copak je to v Betlémě…

Koncert Učitel a žák

KDY: Neděle 1. prosince od 15 hodin

KDE: Klášter Milevsko

ZA KOLIK: Zdarma



V Latinské škole v milevském klášteře se v neděli 1. 12. uskuteční od 15 hodin koncert s názvem Učitel a žák věnovaný výročí F. V. Kramáře. Představí se na něm Pro Arte Trio Praha a Jiří Krejčí – klarinet.

Zahájení adventu v Milevsku

KDY: Neděle 1. prosince od 15 hodin

KDE: Náměstí E. Beneše Milevsko

ZA KOLIK: Zdarma



V neděli 1. 12. zahájí v 15 hodin advent na náměstí E. Beneše v Milevsku. Připravený je bohatý program od 15 do 17 hodin. Budou v něm soutěže - adventní tahání lana, nafukování velkých a malých balónků (rodiče versus děti) pinkání velkého míče nad hlavami přítomných, tanec v rock and rollu, soutěž v pojídání vánočního cukroví o zajímavou cenu pro děti, adventní sáňkování na kobercích taženým jedním z rodičů, malování vánoční polyesterové koule, pro nejmenší: chytání vánočních kapříků na udičku atd. V doprovodném programu bude od 9 do 17 hodin Jarmark starých řemesel v Milevském muzeu, od 13 do 16.30 hodinadventní dílnička v Muzeu milevských maškar a v 16.40 hodin zvonkový průvod od DDM Milevsko. V 17 hodin bude slavnostně rozsvícená výzdoba města a zazní koncert sboru Mil-Roses.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Záhoří

KDY: Neděle 1. prosince od 17 hodin

KDE: U kostela sv. Michaela Záhoří

ZA KOLIK: Zdarma



Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu se uskuteční v Záhoří v neděli 1. 12. od 17 hodin na návsi u kostela sv. Michaela. V programu vystoupí žáci místní školy a promluví starosta obce. Sváteční slovo bude mít farář Vítězslav Holý, který požehná adventním věncům.

Tradiční setkání u adventních věnců

KDY: Neděle 1. prosince od 13 hodin

KDE: Náměstí Čimelice

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční setkání u adventních věnců se koná 1. 12. ve 13 hodin na náměstí v Čimelicích. Na místě budou na prodej adventní věnce, které vyrobili žáci místní školy. K požehnání si ale mohou přinést zájemci i vlastní věnce. V programu promluví starosta obce Vladimír Pánek, žáci místní školy zazpívají vánoční koledy a zazní tu i slovo faráře Františka Hemaly, který také požehná adventním věncům. Chybět nebude ani horký punč a teplý čaj.