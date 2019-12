Povánoční ping-pong

KDY: Sobota 28. prosince od 13 hodin

KDE: Kulturní centrum Sepekov

ZA KOLIK: Zdarma

V sobotu 28. prosince se v kulturním centru v Sepekově uskuteční povánoční ping-pong. Jedná se o první ročník sranda turnaje. Začíná ve 13 hodin.

Pochod z Kovářova do Kovářova

KDY: Sobota 28. prosince od 9 do 10 hodin

KDE: Restaurace Na křižovatce Kovářov

ZA KOLIK: 50 Kč



V sobotu 28. 12. se koná už 17. ročník pochodu Z Kovářova do Kovářova. Startuje se tradičně v Restauraci Na křižovatce od 9 do 10 hodin. Za startovné 50 korun dostanu účastníci mapku a na trase polévku.

Váoční turnaj ve stolním tenisu

KDY: Sobota 28. prosince od 9 hodin

KDE: Kulturní dům Branice

ZA KOLIK: 50 a 100 Kč



Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu se uskuteční v kulturním domě v Branicích 28. prosince od 9 hodin. Přihlásit se do turnaje můžete ve stejný den na místě od 8 do 8.30 hodin. Startovné je pro muže 100 korun a pro ženy 50 korun. Občerstvení je zajištěné.

Rocková noc

KDY: Sobota 28. prosince od 20 hodin

KDE: Kulturní dům Milevsko

ZA KOLIK: 250 Kč



V milevském domě kultury se 28. 12. uskuteční tradiční akce Rocková noc. Od 20 hodin tu zahraje Náhodný výběr, pak od 21.30 hodin Turbo a od 23.30 hodin Fantom. Vstupné je v předprodeji 220 korun a na místě 250 korun.

Štasný nový rok

KDY: Neděle 29. prosince od 20.30 hodin

KDE: Kino Portyč Písek

ZA KOLIK: 140 Kč



Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené bude někdo z nich čelit především trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a jiný naopak budoucím láskám.