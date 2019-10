Timudej & Circus Problem

KDY: Sobota 26. října od 20.30 hodin

KDE: Divadlo Pod čarou Písek

ZA KOLIK: 250 Kč

Černošicko-balkánská kapela Timudej je pověstná energií nabitými koncerty. Skupina Circus Problem je charakteristická svojí neskutečnou energií a šmrncem, který ji dodává individualismus jednotlivých členů. Jejich společný koncert se koná v píseckém Divadle Pod čarou v sobotu 26. října od 20.30 hodin. Vstupné je v předprodeji 200 korun, na místě bude 250 korun.

Poslední noc posledního Přemyslovce

KDY: Sobota 26. října od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Mirovice

ZA KOLIK: Zdarma



Městská knihovna v Mirovicích pořádá v sobotu 26. října společně s Malou divadelní společností Kostým divadelní představení Václav III. – Poslední noc posledního Přemyslovce. Na hudební monodrama se můžete přijít podívat do mirovického kulturního domu od 19 hodin.

Staročeský jarmark

KDY: Sobota 26. října od 9 do 12 hodin

KDE: Kulturní centrum Sepekov

ZA KOLIK: Zdarma



Služby městyse Sepekov pořádají v sobotu 26. října od 9 do 12 hodin před Kulturním centrem Sepekov Staročeský jarmark. Za nepříznivého počasí se akce přesune do prostor kulturního centra. Návštěvníci se mohou těšit ba hrnčířské výrobky, sýry, zabijačkové speciality, vína, bylinky, podzimní a dušičkové dekorace, domácí zákusky, ryté sklo, šperky a korálky, uzeniny, cukrovinky, bytové dekorace, výrobky z mýdla a další.

Slavnostní žehnání nového zvonu

KDY: Neděle 27. října od 9.30 hodin

KDE: Kostel sv. Alžběty Portugalské Protivín

ZA KOLIK: Zdarma



Římskokatolická farnost Protivín pořádá slavnostní žehnání nového zvonu protivínské hřbitovní kaple. Slavnost se bude konat v neděli 27. října od 9.30 hodin v kostele sv. Alžběty Portugalské v Protivíně.