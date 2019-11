Veřejné bruslení

KDY: Sobota 16. listopadu od 7.40 a od 18 hodin

KDE: Zimní stadion Písek

ZA KOLIK: 25 Kč

Zimní stadion Písek nabízí v sobotu 16. listopadu veřejné bruslení. Od 7.40 hodin je určené pro seniory, kteří mají vstup zdarma. Od 18 hodin pak může přijít kdokoli. Jednotné vstupné je 25 korun za osobu včetně doprovodu bez bruslí. Veřejné bruslení trvá 90 minut.

Slavnostní setkání důchodců

KDY: Sobota 16. listopadu od 15 hodin

KDE: Žďár

ZA KOLIK: Zdarma



Slavnostní setkání důchodců obcí Žďár, Tálína a Pasek se uskuteční v sobotu 16. listopadu od 15 hodin ve Žďáru. Po zahájení přijde na řaduvystoupení dětí z MŠ a ZŠ Albrechtice nad Vltavou a od 16.15 hodin je v plánu recitál Josefa Zímy. V 17.30 bude slavnostní večeře a od 18 hodin bude hrát kapela Eleonor.

Martinský jarmark

KDY: Sobota 16. listopadu od dopoledne

KDE: Bernartice

ZA KOLIK: Zdarma



Městys Bernartice pořádá v sobotu 16. listopadu dopoledne na náměstí oblíbený tradiční Martinský jarmark. Večer pak bude od 21 hodin v sokolovně taneční zábava, na které bude hrát kapela Fantom.

XVI. Pivobraní Vejrovského zemanství

KDY: Sobota 16. listopadu od 19 hodin

KDE: Hostinec Stehlovice

ZA KOLIK: Zdarma



XVI. Pivobraní Vejrovského zemanství se koná v sobotu 16. listopadu od 19 hodin v hostinci ve Stehlovicích. Na programu bude soutěž o nejlepší donesené pivo a o nejlepšího hadače. Budou dvě kategorie: Klasik a Speciál.

Na správné adrese

KDY: Sobota 16. listopadu od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Mirovice

ZA KOLIK: 70 Kč



Mirovická městská knihovna pořádá v sobotu 16. listopadu v 19 hodin v sále místního kulturního domu divadelní představení Na správné adrese. Divákům se v něm představí členové Divadla KRUH z Dobříše. Vstupné je 70 korun.

Cesta za světluškou

KDY: Sobota 16. listopadu od 16.30 hodin

KDE: Mirovice

ZA KOLIK: Zdarma



Rodinné centrum EMKO pořádá v sobotu 16. listopadu od 16.30 hodin akci Cesta za světluškou, která se uskuteční na cestě ke skále. Akce je určená pro děti ve věku 1,5 až 7 let. Důležité je vzít si sebou lampion a kostým. Pro rodiče s dětmi budou připravená stanoviště. U skály bude cíl trasy a překvapení.

Folkorní setkání

KDY: Sobota 16. listopadu od 13 do 16 hodin

KDE: Dům kultury Milevsko

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Folklorní setkání se uskuteční v sobotu 16. listopadu od 13 do 16 hodin v Domě kultury v Milevsku. Na programu budou Lidové tradice z jižních Čech, Vysočiny a Rakouska. Akci pořádá Jihočeské folklorní sdružení – JFoS v rámci přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ. Program: 13 –13.30 Dětský folklorní soubor Dubínek; 13.30–14.00 Folklorní soubor Volkstanzgruppe Waidhofen an der Thaya; 14.00–14.15 Představení lidových krojů; 14.15–16.00 Na folklorní notičku. V rámci doprovodného programu uvidíte prezentaci modrotiskových výrobků z Muzea Gutau a nabídku prezentačních materiálů Jihočeského folklorního sdružení (drátování, práce se sklem, zdobení perníků, kreativní tvorba z papíru). Vstupné je dobrovolné.

Noc divadel

KDY: Sobota 16. listopadu od 17 hodin

KDE: Divadlo Fráni Šrámka Písek

ZA KOLIK: Zdarma



Už od roku 2008 patří třetí listopadová sobota Noci divadel, která je součástí evropského projektu European Theatre Night. Smyslem je prezentovat divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě.

V Písku můžete na netradiční prohlídku Divadla Fráni Šrámka také vyrazit. Těšte se na nevšední kulturní zážitek, kdy se podíváte i do míst, která jsou vám při běžné návštěvě divadla zapovězena. Letošní ročník se odehraje v předvečer třicetiletého výročí Sametové revoluce a bude inspirován obdobím předrevolučním.

První nevšední prohlídka divadla začne v sobotu 16. listopadu v 17 hodin, další budou následovat v 19 a 21 hodin. Začátky prohlídek jsou vždy u hlavního vchodu do budovy.

Setkání při příležitosti 30 let svobodův a demokracie

KDY: Neděle 17. listopadu od 16 hodin

KDE: Tálín

ZA KOLIK: Zdarma



Setkání při příležitosti 30 let svobody a demokracie u "lípy svobody" na návsi v Tálíně (u dětského hřiště) se uskuteční v neděli 17. listopadu. Sraz je v 16 hodin..

Poutní rocková mše

KDY: Neděle 17. listopadu od 9.30 hodin

KDE: Kostel sv. Klimenta Mirovice

ZA KOLIK: Zdarma



Římskokatolická farnost Mirovice pořádá v neděli 17. listopadu v 9.30 hodin v kostele svatého Klimenta poutní rockovou mši ke cti svatého Klimenta. Hrát na ní budou Třemšínská kvítka.

Bernartický cyklokros

KDY: Neděle 17. listopadu od 9 hodin

KDE: Pod Posvátným

ZA KOLIK: Zdarma



V neděli 17. listopadu se bude konat 6. ročník Bernartického cyklokrosu v lokalitě Pod Posvátným. Zahájení prezentace účastníků je od 9 hodin. Startovat se bude postupně podle kategorií.