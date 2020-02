Námořnický karneval pro děti

KDY: Sobota 15. února od 15 hodin

KDE: Sál hospody Stará Dobev

ZA KOLIK: Zdarma

Námořnický karneval pro děti se koná v sobotu 15. února v sále staré hospody ve Staré Dobevi. Děti by měly přijít v tematických maskách, jako jsou piráti, námořníci, mořské panny a další, ale nemusí. Mohou si vybrat i jiný převlek. Karneval začíná v 15 hodin, od 20 hodin pak naváže maškarní pro dospělé.

35. ročník masopustní veselice

KDY: Sobota 15. února od 9 hodin

KDE: Skály

ZA KOLIK: 100 Kč



Už 35. ročník masopustní veselice se ve Skalách uskuteční v sobotu 15. února. Součástí budou vepřové hody, které začnou v 9 hodin. Ve stejnou dobu se také začnou scházet masky ve Skalské hospůdce. O hodinu později bude zahájení a předání klíče od obce na návsi. V 10.30 hodin vyrazí průvod za doprovodu Prácheňské kapely. V 15.30 je na programu dětský karneval a v 19.30 maškarní bál, kde se budou mimo jiné vyhodnocovat nejlepší masky. Hrát bude kapela Kik band a nebude chybět ani zábavná tombola. Vstupné bude sto korun, pro masky za polovic.

Charitativní ples pro protivínskou sokolovnu

KDY: Sobota 15. února od 20 hodin

KDE: Kulturní dům Písek

ZA KOLIK: 250 Kč



Jubilejní desátý charitativní ples pro protivínskou sokolovnu pořádá v sobotu 15. února Spolek fór Protivín. Bude se konat tradičně v píseckém kulturním domě, a to od 20 hodin. O hudbu se postará Yamaband z Českých Budějovic. Na plese vystoupí písečtí siloví gymnasté Five Fellas, kouzelník Radek Bakalářs představením Revolution of magic a chybět nebude tradiční taneční spolkový fór. Připravená bude také bohatá tombola. V ceně lístku za 250 korun je sladké i slané občerstvení. Zajištěn bude svozový autobus z Protivína do Písku a zpět. Odjezd z protivínského Masarykova náměstí bude v 19 hodin.

Masopustní veselice v Semicích

KDY: Sobota 15. února od 12 hodin

KDE: Semice

ZA KOLIK: Zdarma



Masopustní veselice v Semicích se koná v sobotu 15. února. Startuje v poledne, kdy masky vyrazí v průvodu z Flekaček u šiškárny. Nebude chybět polní kuchyně.

Maospust v Ostrovci

KDY: Sobota 15. února od 11.45 hodin

KDE: Kuturní dům Ostrovec

ZA KOLIK: Zdarma



V Ostrovci se koná masopust v sobotu 15. února. Sraz masek je v 11.45 před kulturním domem. Masopust začne v poledne požádáním starosty o povolení a poté vyrazí průvod obcí v doprovodu kapely. Během dne se budou oceňovat dětské masky a nejlepší maska průvodu. Večer se bude v ostroveckém kulturním domě konat maškarní diskotéka, kde se bude mimo jiné vyhlašovat nejlepší ostrovecká kobliha.

Reprezentační ples Branice

KDY: Sobota 15. února od 20 hodin

KDE: Branice

ZA KOLIK: 100 Kč



Obec Branice pořádá tradičně společně s místním sborem dobrovolných hasičů v sobotu 15. února oblíbený reprezentační ples. Od 20 hodin tu bude hrát skupina Top Ton. Připravená je i bohatá tombola. Vstupné je 100 korun.

Tradiční ples v Kovářově

KDY: Sobota 15. února od 20 hodin

KDE: Kulturní dům Kovářov

ZA KOLIK: 150 Kč



Tradiční obecní ples se v Kovářově uskuteční v kulturním domě v sobotu 15. února od 20 hodin. Hrát na něm bude kapela MP3. Vstupné je 150 korun.

Dětský maškarní bál ve Svučicích

KDY: Sobota 15. února od 14 hodin

KDE: Kulturní dům Svučice

ZA KOLIK: Zdarma



Sobota 15. února bude patřit na Mišovicku dětem. Kulturní komise obce pro ně připravila dětský maškarní bál, který se uskuteční od 14 hodin v kulturním domě ve Svučicích, místní části Mišovic.

Tradiční hasičský ples v Bernaticích

KDY: Sobota 15. února od 20 hodin

KDE: Sokolovna Bernartice

ZA KOLIK: 100 Kč



Sbor dobrovolných hasičů Bernartice pořádá v sobotu 15. února od 20 hodin v bernartické sokolovně tradiční hasičský ples. Hrát na něm bude RETROVOX s hosty Honzou Franců a Petrem Vonáškem, Organizátoři připravili bohatou tombolu, taneční ukázku, hru o mimořádné ceny a zabijačkový raut.

Tradiční masopustní putování

KDY: Sobota 15. února od 12 hodin

KDE: Orlík nad Vltavou

ZA KOLIK: Zdamra



Tradiční masopustní putování po obcích okrsku SDH Králova Lhota pořádají jeho členové v sobotu 15. února. Tentokrát začínají v Letech, kde mají sraz ve 12 hodin na začátku vsi od Orlíku nad Vltavou. Odtud se vydají do Šerkova, Kožlí, Orlíku nad Vltavou, Probulova, Nevězic a Královy Lhoty, kde masopustní veselí zakončí.

Rej dětských masek

KDY: Neděle 16. února od 14 hodin

KDE: Hostinec U Štálichů Čížov

ZA KOLIK: Zdarma



Rej dětských masek se uskuteční v neděli 16. února v hostinci U Štálichů v Čížové. Začátek je ve 14 hodin a na programu bude taneček, soutěže pro děti i tombola.