Dramaticko

KDY: Sobota 11. ledna od 19 hodin

KDE: Divadlo Pod čarou Písek

ZA KOLIK: od 100 Kč

Improvizační projekt navazující na nejrůznější improvizační modely či stand-up komedie. To je Kámo nahoď! Nabídne ho písecké Divadlo Pod čarou v sobotu 11. ledna. Program doplní kvalitní blues rock na malé scéně v podání kapely Mimo Děj. Začátek je v 19 hodin. Vstupné v předprodeji je 100 korun, na místě bude za 130 korun.

Hod vánočním stromkem

KDY: Sobota 11. ledna od 14 hodin

KDE: Fotbalové hřiště Čížová

ZA KOLIK: Startovné 25 Kč



Hod vánočním stromkem už patří k tradičním akcím první poloviny ledna. Nebude chybět ani letos. Sbor dobrovolných hasičů Zlivice a obec Čížová pořádají oblíbenou akci v sobotu 11. ledna na fotbalovém hřišti v Čížové. Začátek je ve 14 hodin. Jedná se už o jedenáctý ročník hodu vánočním stromkem, kterého se mohou zúčastnit muži, ženy i děti. Startovné je 25 korun. Účastníci si mohou buď přinést vlastní odzdobený stromek, nebo si ho na místě půjčit.

Tři pradleny

KDY: Neděle 12. ledna od 10 hodin

KDE: Kulturní dům Písek

ZA KOLIK: 50 Kč



Ochotnický soubor Copánek srdečně zve na pohádku Tři přadleny. Pohádka na motivy K.J.Erbena jistě potěší jak malé, tak velké diváky. Nápaditá výprava a hudba spolu s dobrými hereckými výkony budou pohlazením pro Vaše oči i srdce.

Tříkrálový koncert

KDY: Neděle 12. ledna od 18 hodin

KDE: Koncertní síň Trojice Písek

ZA KOLIK: 110 Kč



Letošní 4. ročník Tříkrálového večera hudby a poezie bude poněkud v jiném duchu, plný zajímavých hostů z různých hudebních směrů, dojde krom klasické hudby samozřejmě i na poezii, překvapení prý nejsou vyloučena.

Pohádkové představení

KDY: Neděle 12. ledna od 15 hodin

KDE: Kulturní dům Milevsko

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Dům kultury v Milevsku připravil pro děti další pohádkové představení. Červík Jiřík se má už zakuklit, ale bojí se. Neví, co ho čeká. Přiběhne za ním kamarád a poprosí ho o pomoc. Světlušce Lidušce zhasla lampička a nikdo jí neumí opravit. Červík Jiřík se do světlušky zamiluje, jen si pořád neví rady s rozbitou lampičkou. Broučkům musí poradit všudypřítomný Čmelík, který všechno vidí a se vším si ví rady. Všechno nakonec dobře dopadne. Světluška se zase rozsvítí a červík začne chystat svatbu. Scénář a režie Jiří Hopp, hraje Liduščino divadlo. Pohádka je vhodná pro děti od 3 do 10 let, délka je 55 minut. Představení se koná v neděli 12. ledna od 15 hodin.