KDY: Stále

KDE: Cyklotrasa Písek

ZA KOLIK: Zdarma

Cyklotrasa měří 41 kilometrů a vzhledem k průjezdu zpevněnými komunikaci je vhodná pro všechny typy kol.

Na výlet krajinou rybníků v okolí Písku se vydáte od Kameného mostu. Podél řeky Otavy budete pokračovat až k Zátavskému mostu a přes řeku Otavu směrem na Kestřany a Štěken. Následně se vydáte do Sudoměře, kde na návštěvníky čeká socha Jana Žižky. Od jednookého bojovníka zamíříte k rybníku a přírodní rezervaci Řežabinec, kde se nachází rovněž naučná stezka, která příchozí informuje o rozmanité fauně a flóře. Odtud vyjedete do Putimi, obce proslavené postavou dobrého vojáka Švejka, u ní pak pokračujete podél řeky Otavy opět zpět do Písku.