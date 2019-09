Lezecké centrum Lezetop v Písku

Písek - Lezecké centrum Lezetop v Písku je jedním z míst, kde čeká zábava na celou rodinu.

Členové horolezeckého oddílu Trip Team stejně jako všichni milovníci lezení z Novoměstska musí v zimním období jezdit trénovat na umělou stěnu do Bystřice nad Pernštejnem. To by se mohlo změnit. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

KDY: Podle rozpisu

KDE: Lecké centrum Lezetop

ZA KOLIK: Podle ceníku Na 1400 metrech čtverečních lezeckých a boulderingových ploch čeká na návštěvníky více než 150 lezeckých cest na stěnách dosahujících výšky až 15 metrů. Vítány jsou nejen rodiny s dětmi, ale i firmy a školy, začátečníci i pokročilí. Využít můžete také baru s občerstvením, obchodu a půjčovny a služeb lezeckých instruktorů.



Autor: Lucie Kotrbová