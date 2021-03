KDY: 15. - 22. března

KDE: youtube KD Střelnice

Divadelní spolek Jablonský dávám svým divákům a fanouškům ve spolupráci s jindřichohradeckým kulturním domem Střelnice ke shlédnutí záznamy svých her. I v březnu můžete každý týden vidět jiné představení DS Jablonský. Aktuálně od pondělí 15. března do neděle komedii Ať žije Bouchon. Téma dvou současných francouzských dramatiků, kterými jsou Jean Dell a Gérald Sibleyras, je velice aktuální. Kam až může vést touha po prosperitě a neoprávněné získávání dotací z EU? To zjistíte tento týden na youtube KD Střelnice. Příští týden bude zase zpřístupněna hra Drahoušek Anna.