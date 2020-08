KDY: Do 28. září

KDE: Městská galerie Vodňany

ZA KOLIK: 20/10 Kč

Až do 28. září můžete přijít do vodňanské Městské galerie na výstavu českého malíře Františka Januly, rodáka z Lysé nad Labem, vnímaného jako francouszkého malíře, neboť žije trvale v Paříži. Výstavu přichystala Irena Mašíková Konštantová, emeritní kurátorka galerie a výtvarných sbírek Prácheňského muzea v Písku. Expozici Česká obraznost s francouzskou noblesou lze navštívit od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Vstupné 20/10 Kč