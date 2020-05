KDY: Do 31. května

KDE: Galerie Bechyně

ZA KOLIK: 30 Kč

V bechyňské galerii Městského muzea si můžete od 11. května prohlédnout novou výstavu s názvem Stanislav Trnka – Bechyňské veduty v barevné grafice a akvarely, oleje, pastely. Výstava představí místního umělce Stanislava Trnku, který se zaměřil na bechyňské výjevy. Přijít můžete ještě do konce května. Zaplatíte vstupné 40 Kč. V nabídce je také možnost zvýhodněné vstupenky platící do galerie a do bechyňského muzea. Stojí 30 Kč.