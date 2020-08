KDY: Do 16. srpna

KDE: Galerie, Prácheňské muzeum, Písek

Výstavu keramiky značky Graniton, užitkovou a uměleckou keramiku ze soukromých sbírek ze soukromé sbírky Jiřího Hořavy, si prohlédnete v Galerii Prácheňského muzea v Písku už jen do 16. srpna. Komentovanou prohlídku navštivte 12. srpna v 16 h. Muzeum je o prázdninách otevřeno od úterý do neděle od 9 do 18 h. Vstupné 40 Kč.