KDY: Do 31. 8.

KDE: Milevské muzeum

ZA KOLIK: 40/20/1 Kč

Do konce prázdnin se mohou zájemci vydat na výstavu do Milevského muzea, která představuje Hračky pro každý den. Milevské muzeum je otevřeno denně, a to v časech od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Oproti běžnému roku je muezum o prázdninách otevřené i v pondělí. Poslední prohlídky jsou vždy půl hodiny před zavírací dobou. Vstupné do muzea je: Dospělí 40 korun, děti (od 6 do 15 let), důchodci, studenti 20 korun a děti od 3 do 6 let – 1 korunu.