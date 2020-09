KDY: Do 30. září

KDE: Galerie Portyč, Písek

Od 1. září až do konce měsíce můžete v Galerii Portyč vidět výstavu dvou umělců. Jedním z nich je písecký rodák František Domin, který fotografuje často na Šumavě a zaměřuje se na architekturu. Posledních třicet let strávil především v San Francisku, poté se vrátil do Čech a žije v Praze. Seznámíte se také s dílem Jaroslava R. Nováka ze Soběslavi. Začínal kresbami pro dětské časopisy a další periodika, navrhoval grafické řešení nejen českých výstav, tvořil firemní loga a věnoval se grafickému designu. Dále např. ilustroval kalendáře.