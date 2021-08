KDY: 28. července; 29. - 31. července

KDE: Galerie u Putimnské brány

Co, kumštýři, co děláte? Toto je název výstavy členů Prácheňské umělecké besedy, kterou mohou návštěvníci zhlédnout v Galerii u Putimské brány ve Šrámkově ulici od 29. do 31. července od 10 do 17 hodin nebo přímo na úvodní vernisáži 28. července od 18 hodin. Ta se uskuteční na přilehlém dvorku písecké bašty a zazpívá tu hudební sekce PUB. K vidění bude keramika, obrazy, fotografie, floristické dekorace, keramické mozaiky a textilní tvorba – obrazy, šaty, kabelky i malované hedvábí.