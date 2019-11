Tip na 7. listopadu: Vítejte v Íránu

Vítejte v Íránu je cestovatelský stand up Jakuba Vengláře. Cestovatelská přednáška okořeněná notnou dávkou humoru, vyšperkovaná kvalitními fotografiemi a doplněná užitečnými radami na cesty vás zavede do země, která vám za 24 hodin dá estetickou nálož, že si budete připadat, jako by na vás spadla Sixtinská kaple.

Vítejte v Íránu | Foto: Centrum kultury Písek