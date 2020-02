Tip na 31. ledna: Koncert punkových kapel

Divadlo Pod čarou potěší v pátek 31. ledna především punkové fanoušky. Koná se tady koncert kapel The Varukers, The Pirates of the Pubs, V.V.U. a Brunnfield.

Divadlo Pod čarou Písek. | Foto: Archiv CKMP