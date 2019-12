KDY: Čtvrtek 28. listopadu od 16 hodin

KDE: Kulturní dům Mirovice

ZA KOLIK: 20 Kč

Vyprávět tu bude cestovatel Eduard Chromík. Začne Transsibiřskou magistrálou a účastníci s ním navštíví Jižní Koreu, Japonsko, podívá se na Hawaii, do Las Vegas, zaletí do Stockholmu, přes Berlín se vrátí do Prahy. Vstupné je 20 korun. Káva nebo čaj budou zdarma