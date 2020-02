Tip na 26. února: Attila

Dokumentární film s názvem Attila sleduje a mapuje celoživotní příběh sportovce a novodobé hvězdy Slovenska Attily Végha. Film zachytává nejdůležitější kapitoly jeho dosavadního života a to už od raného dětství. Díky vyprávění jeho rodiny, jeho blízkých, přátel, kolegů, sporotvců, umělců, zpěváků, soupeřů a také do teď nikde nezveřejněných archivních záběrů, může divák nakouknout do jeho života a sledovat kroky, které ho vedli k roli MMA bojovníka, přestože k tomu neměl od dětství moc předpokladů.

Attila | Foto: Centruk kultury Písek