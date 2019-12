KDY: Pátek 20. prosince od 19 hodin

KDE: Divadlo Fráni Šrámka Písek

ZA KOLIK: od 300 Kč

Herci David a Igor (David Prachař a Igor Chmela) se pokusí o nemožné… celý příběh Vánoc zahrají ve dvou! A důvod? Divadlo musí šetřit, nejsou peníze na další herce ani na zvířata, a tak se oba postupně převtělí do Marie a Josefa, Herodese, pastýřů, Boha, archanděla Gabriela, velbloudů, ovcí i dalších protagonistů. S odvahou a beze strachu se oba vrhnou do orientálního mumraje, který se odehrál okolo narození Krista. Co začíná jako groteskně anarchistická jízda po Svaté zemi, se časem zázračně změní v poetickou hru o přátelství a solidaritě. Je to komedie o vášni pro divadlo a umění povznést se nad neúspěch. Ve hře excelují a především skvěle improvizují David Prachař a Igor Chmela. Přijďte se dobře pobavit a na chvíli zapomenout na shánění dárků a pečení cukroví. Nadělte sobě i svým blízkým Mesiáše. Vždyť Vánoce jsou hlavně o něm!!!