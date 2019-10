KDY: Od pátku 18. října do soboty 19. října

KDE: Dům kultury Milevsko

ZA KOLIK: 110 Kč

Kromě zlatého moku od nejrůznějších pivovarů nabídnou od 20 do 22 hodin kapelu Kocour & Friends a po ní od 22.30 do 01.30 hodin kapelu Fantom. Pivní slavnosti budou pokračovat i v sobotu 19. října od 19hodin. Od 20 do 21.30 hodin budou hrát Kroky Michala Davida a od 22 do 01.00 kapela Elizabeth. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji nawww.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentru Milevsko či Milevském kině. Vstupné v předprodeji je - jednodenní 60 korun, dvoudenní 110 korun. Na místě budou stát vstupenky – jednodenní 70 korun, dvoudenní 120 korun.