KDY: Úterý 15. října do 19 hodin

KDE: Divadlo Fráni Šrámka Písek

ZA KOLIK: od 380 Kč

Všech patnáct postav vytváří Eliška Balzerová. Hra se poprvé uváděla v irském Druid Theatre, odkud se přesunula do londýnského divadla Apollo ve West Endu, kde obdržela cenu Olivier nomination for Best Entertainment. I když se od doby svého vzniku hraje ve 32 zemích, autorka uvádí, že pražská produkce patří mezi její nejoblíbenější. Od premiéry v roce 2003 se představení těší nepřetržitému zájmu diváků a je dosud nejdéle uváděným titulem Geraldine Aron v jedné zemi. V píseckém Divadle Fráni Šrámka bude hra k vidění v úterý 15. října od 19 hodin.