KDY: Pátek 15. listopadu od 17 hodin

KDE: Městská knihovna Písek

ZA KOLIK: Zdarma

Na pátek 15. listopadu je v kině Portyč od rána připravena filmová tvorba pro žáky 8. a 9. tříd píseckých základních škol. K vidění budou mimo jiné filmy Kolja a 1989: Z deníku Ivany A. Od 17 hodin bude na programu přednáška Jak vzpomínáme na Listopad 89 v městské knihovně. Tam bude také o hodinu a půl později následovat listopadové vzpomínání. Od 20.30 vystoupí v Divadle Pod čarou kultovní skupina The Plastic People of the Universe.