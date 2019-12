KDY: Sobota 14. prosince od 9 do 17 hodin

KDE: Děkanský kostel Písek

ZA KOLIK: Zdarma

Trhy budou připravené od 13. do 15. prosince na prostranství okolo děkanského kostela. Nakoupit bude možné například ručně vyráběné svíčky, šperky, vitráže, hračky, keramiku, předměty ze skla tvořené na sklářské píšťale a mnoho jiného rukodělného zboží. Chybět nebudou tradiční jihočeská zabijačka, staročeský harmonikář, vánoční pásmo dětí 2. MŠ při ZŠ E. Beneše Písek, ručně poháněný kolotoč řezbáře Matěje a další. V neděli trhy rozšíří nabídka farmářských produktů a gastronomických specialit. Vstupné je zdarma. Trhy budou otevřeny v pátek od 12 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 15 hodin.